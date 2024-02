La primera ocupación de la domus romana de Brandomil se remonta a mediados del siglo I

Cuatro años de investigación han permitido sacar a la luz algunos de los secretos del yacimiento romano de Brandomil (Zas), considerado ya como uno de los referentes de este periodo en el ámbito peninsular. El arqueólogo Lino Gorgoso, director de las excavaciones, presentó este sábado los resultados de unos análisis por radiocarbono, realizados por el laboratorio Beta Analytic de Miami, los cuales confirman que la primera ocupación del asentamento se produjo a mediados del siglo I, entre los años 50 y 60 d. C.

Una datación que fue realizada a partir de los restos de madera carbonizados de la estructura de una supuesta domus (vivienda) localizada en Pedra do Altar, la cual fue destruida por dos incendios en un intervalo de 30 años, según confirman los análisis realizados. El primero se produjo entre los años 81 y 98 d. C. y, posteriormente, sobre esos restos hubo una segunda ocupación “que pensábamos que fora moito máis tardía, pero as datacións confirman que non foi así”, afirmó Gorgoso.

Unos resultados que serán presentadas el día 24, en el XVII Encontro Arqueolóxico do Barbanza, y que serán recogidos en un libro que verá la luz en los próximos meses promovido por la Fundación Brandomil que, con el apoyo del Concello, impulsó los estudios arqueológicos.

“Esto abre novas hipóteses de traballo”, afirmó el arqueólogo, que irán desarrollando en las próximas semanas cuando comience la cuarta campaña de excavaciones en la que confían desvelar los secretos del asentamiento, dado que todo apunta a que pudiera tratarse de una mansio (una posada o centro de acogida al pie de una calzada romana).

En el entorno se han descubierto dos calzadas romanas superpuestas, algo inédito, y en la próxima campaña se ampliará también el estudio para demostrar su vinculación con la estructura habitacional.

Ello permitiría situar en el contexto histórico la relevancia del Brandomil romano que, según Lino Gorgoso, ha despertado un gran interés entre la comunidad de investigadores. La Dirección Xeral de Patrimonio autorizó realizar una decapación de toda la parcela (700 metros cuadrados) lo que permitirá descubrir el perfil de la estructura “e seleccionar as áreas que poidan ofrecer máis información”. Inicialmente está previsto excavar una superficie de entre 150 y 180 metros cuadrados.

El alcalde de Zas, Manuel Muíño, destacó que más allá de la importancia histórica “para nós é un recurso económico”, y resaltó que “somos dos poucos concellos que estamos investindo en recuperar o patrimonio”. Y es que los trabajos, hasta la fecha, han sido financiados con fondos municipales y de la Fundación Brandomil. No obstante, añadió, “temos o compromiso dos tres grupos políticos que poden gobernar os próximos anos na Xunta de que haberá financiamento autonómico”.

Por su parte, el secretario de la fundación, Enrique Iglesias, agradeció la colaboración del Concello “para poder descubrir o que foi Brandomil no mundo romano”.