El mal tiempo y la escasez reducen a la mitad las capturas de pulpo en Galicia

La pesquería del pulpo sigue en horas bajas. A la escasez de recurso, que viene siendo la tónica desde el pasado verano, se sumó la sucesión de temporales y, con ello, la imposibilidad de faenar durante muchos días, lo que hizo que las capturas del preciado cefalópodo se redujesen a la mitad en este nuevo año, respecto al mismo periodo de 2023.

Así, las lonjas gallegas tan sólo subastaron 2.000 toneladas desde el pasado 1 de enero, una cifra que se vio rebajada a la mitad respecto al mismo periodo de 2023, según datos de Pesca de Galicia. Una situación que confirma Diego Lojo, responsable de la lonja de Corcubión, especializada en la comercialización de pulpo, señalando que “este é o peor ano que eu acordo”. En la rula corcubionesa las ventas este año cayeron más de un 50% y ello motivó que algunos barcos optasen por “cambiar de arte para ir ao peixe”, afirma.

Asegura que, a la escasez de pulpo que se viene arrastrando desde el verano, hay que sumar “o mal tempo, pois este inverno houbo moitos temporais e en zonas coma a nosa, azotada polos ventos do sur, non se puido faenar con normalidade e moitos días a frota estivo amarrada a porto”. En esta última semana, “só saíron todos os barcos o venres”.

Aún así, añade, “a maioría volven para terra con 15 ou 20 quilos de polbo, cando en circunstancias normais volverían todos co tope permitido, e un barco grande traía 300 quilos”. De hecho, explica, en la rula corcubionesa pasaron de subastar una media de entre 800 y 900 kilos diarios a tan sólo “200 e se é un día bo ao mellor chegamos a 300”.

Una bajada de capturas que fue generalizada en los puertos gallegos. Ribeira encabeza las ventas de pulpo, con algo más de 42,7 toneladas este año, pero en el mismo periodo de 2023 ya había subastado casi 70. Una caída que incluso ha sido más acusada en las lonjas de A Coruña, que pasó de subastar 83,8 toneladas en el arranque del pasado año a tan solo 34,6 en este 2024, mientras que en Vigo vieron mermada la venta de pulpo de 40,8 a 22,8 toneladas, según los registros de Pesca de Galicia. Más acusada fue incluso la caída en la lonja de Camariñas, por la que este año tan solo pasaron 9,6 toneladas de pulpo, cifra que contrasta con las más de 44 de principios de 2023.

Una merma de capturas que se trasladó a la facturación de las lonjas, que vieron reducidos también a la mitad los ingresos por la venta de esta especie, pasando de 4,1 millones de euros en el primer mes y medio de 2023 a tan solo 2 millones desde el pasado 1 de enero.

Paralelamente, la escasez se tradujo en un ligero repunte del precio medio, que se sitúa a nivel de Galicia en los 9,24 euros por kilo, frente a los 8,93 del pasado año, si bien esto no compensa para nada la falta de recurso. En la lonja de Corcubión esta última semana los pulpos pequeños, a partir de 1 kilo, se cotizaron a 8 €/kg, mientras que los grandes alcanzaron los 13 €/kg, cifra que en los últimos meses llegó hasta los 15 €/kg.

No cubren costes

La situación comienza a ser muy preocupante para la flota naseira ya que, según explica Diego Lojo, “agora os barcos non están cubrindo nin os custos da carnada”. Además, señala, meses atrás “aínda que o polbo que se pescaba non era moi grande víase moita cría no mar, pero agora nin eso”.

Aunque muchos de los profesionales confiaban en que con la sucesión de temporales el pulpo volvería a llenar las nasas, de momento esa creencia no se está cumpliendo. La esperanza, según el responsable de la lonja corcubionesa, “é ver se, a medida que vaia mellorando o tempo, aumentan as capturas” y si en los próximos meses se puede compensar, al menos en parte, la campaña antes de la próxima veda en verano, “pero pinta moi mal”, añade.

Escasas alternativas

La escasez de pulpo, que es una de las especies que más ingresos genera a la flota artesanal de bajura, es todavía más preocupante por la falta de alternativas, dadas las cada vez más restrictivas cuotas impuestas a otras pesquerías, como la del abadejo o la raya. Cambiar de arte ya no es una solución, y además hacerlo provoca una sobreexplotación de otros recursos pesqueros.

Si a ello se le suma la escasez de marisco bivalvo, debido a la alta mortandad de almeja y berberecho en los principales bancos gallegos, inevitablemente el balance de capturas y de ingresos en las lonjas gallegas se resiente y así lo reflejan las estadísticas de Pesca de Galicia.

Desde el pasado 1 de enero se comercializaron en las rulas de nuestro litoral 8,4 millones de kilos de pescados y mariscos, que generaron un volumen de negocio que ronda los 42 millones de euros. Cifras que contrastan con los más de 11,3 millones de quilos movilizados en el mismo periodo de 2023 y los más de 50,3 millones de euros de ingresos contabilizados en la totalidad de las lonjas de Galicia.

Unos datos que el sector espera poder revertir en los próximos meses a medida que las condiciones meteorológicas permitan faenar con normalidad y que los bancos de marisco, poco a poco, vayan regenerándose, aunque para ello tendrá que pasar más tiempo, hasta que la cría, si todo va bien, alcance el tamaño óptimo de comercialización.