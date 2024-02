Augas de Galicia multa por infracción grave á empresa de San Finx con 180.000 euros por contaminación

O ente Augas de Galicia, dependente da Consellería de Infraestruturas da Xunta, multou por unha "infracción grave" por contaminación á empresa Tugsten San Finx S.L. e impúxolle unha multa de 180.000 euros. Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, pódese interpor recurso contencioso-administrativo.

Na resolución, queda confirmado que se produciu unha vertedura de augas residuais ao rego Rabaceiras en dous puntos non autorizados e con superación dos límites impostos para os parámetros de Cobre, Cadmi e Zinc; unha falta de execución en prazo das instalacións de tratamento e evacuación para a vertedura das augas residuais na balsa de decatnación final e un "incumprimento" de dúas cláusulas (a quinta e a novena) da autorización dada por Augas de Galicia o 1 de febreiro de 2023 para instalacións industriais do interesado nas Minas de San Finx, no termo municipal de Lousame.

Todos os colectivos sociais e do mar agrupados na plataforma contra os vetidos da mina de San Finx celebraron que Augas de Galicia declare á empresa mineira responsable da comisión dunha infracción grave, aínda que consideran que "chega tarde" porque as súas denuncias se remontan a 2016. Ademais, lamentan que non veñan acompañadas da imposición de medidas cautelares, incluíndo o taponamiento das galerías de drenaxe e o selado dos labores en superficie para minimizar a entrada de auga, medidas que seguirán reclamando.

Esta sanción prodúcese despois de que Augas de Galicia tamén recoñecese a necesidade de revogar a autorización de verteduras outorgada á empresa hai exactamente un ano, en febreiro de 2023, e que levou unha intensificación das protestas e accións xudiciais por parte dos colectivos.

Recorrida nos xulgados

De feito, a autorización das verteduras que agora se revogará está recorrida nos xulgados do contencioso e existe, en paralelo, unha demanda penal por "posibles delitos de prevaricación, falsidade e malversación" asociados á súa concesión. Os colectivos integrados na plataforma tamén advertiron de que a empresa, cuxa titularidade real se descoñece desde o pasado verán, está "aparentemente desaparecida", pois non presentou alegacións fronte á proposta de sanción --como se pode comprobar no expediente de resolución de Augas de Galicia-- que lle foi enviada polo ente instrutor en decembro de 2023.

Os respresentantes da empresa tamén levan semanas evitando comparecer ante os xulgados de Noia, segundo aseguran estes colectivos, xulgados nos que están chamados a declarar como investigados por un presunto delito contra o medio ambiente e os recursos naturais.

"Risco de fuga"

Por este motivo, e ante "o risco de fuga", os colectivos esixen á Xunta que impoña de inmediato as fianzas necesarias e aplique o canon de control de verteduras para garantir que levan a cabo as actuacións necesarias para impedir a continuidade da vertedura, así como a restauración da zona afectada polas presas de residuos minerais abandonadas. A finais de 2020, sinalan estes colectivos, a Xunta aprobou unha actualización do plan de restauración cun orzamento de apenas 187.000 euros, a pesar de que os colectivos ecoloxistas e o mar cifran o custo necesario en varios millóns de euros.

Como parte neste proceso sancionador presentáronse a Asociación Ambiental e Cultural Tralapena, a Plataforma pola defensa do mar dá comarca de Muros e Noia, a Federación Ecoloxista Galega -Asemblea de Grupos Ecoloxistas e Naturalistas dá Galiza, a Asociación Verdegaia e a Federación Galega de Ecoloxistas en Acción.