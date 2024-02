Santa Comba sale a la calle para reclamar la reforma integral de un colegio con 50 años

El CEIP Plurilinguë Barrié de la Maza de Santa Comba cumple 50 años en 2024 y, desde hace al menos cuatro cursos, lleva solicitando sin éxito a la Consellería de Educación una reforma integral, ya que el edificio presenta múltiples desperfectos, y nunca se realizó una obra mayor a lo largo de su historia. Según apuntan desde la ANPA Xallas, “este mes de febrero se cumplió un año de la caída del techo en un aula. Sentimos mucho miedo de que la cosa vaya a peor y algo grave pase a nuestros hijos e hijas o con los trabajadores del centro. La Xunta no hace caso a las solicitudes del colegio, por eso decidimos manifestarnos”, una concentración que reunió a 300 personas, y que va a tener continuidad a través de la recogida de firmas.

Vista parcial de la manifestación de la ANPA del CEIP Barrié este viernes en la capital xalleira / ANPA

En realidad, no es un tema nuevo: ya en abril la ANPA fue recibida por el jefe territorial de Educación. Y en esa reunión hubo compromiso de cara a acometer el proyecto para la reforma integral. También en mayo la discusión llegaba hasta el Parlamento de Galicia. Se presentó una propuesta de enmienda a los presupuestos de la Xunta para realizar la reforma integral del Barrié. “Entonces, resulta evidente que es de conocimiento del Gobierno autonómico la situación insostenible en que se encuentra el colegio”, sostienen.

A juicio de las familias, se presentaron numerosas instancias ante la Consellería, “consiguiendo que realizaran algunas pequeñas actuaciones en las zonas más afectadas”, pero según su opinión, fueron “insuficientes” para remediar el problema del tejado del colegio: una cubierta plana, con canalones de agua internos al edificio, en una de las zonas donde más llueve en Galicia. “Son muchos los espacios y mobiliarios del edificio que necesitan renovación urgente para adaptarlo a los tiempos actuales”, añaden. En los últimos 4 años, la directiva del centro viene reclamando una renovación integral que llegue no solo a la cubierta, sino también a las ventanas, carpintería, calefacción, iluminación, eléctrica, aislamiento, fachadas, pintura interior, biblioteca, gimnasio, baños y patio, solicitando además una pasarela de entrada.

REDES. “La ANPA colgó en sus redes sociales videos explicando a las familias las solicitudes. Insertamos imágenes que evidencian que la situación es crítica y no puede más ser aplazada. Exigimos la reforma integral del Barrié. Queremos un colegio con instalaciones seguras, higiénicas y actualizadas a las normativas. No pedimos nada que no sea nuestro derecho”, clamaban tras manifestarse. Este diario intentó recabar la versión de la Consellería de Cultura e Educación tras recibir el comunicado, pero sin éxito.