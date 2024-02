Ames supera el centenar de parcelas tras abrir en Agro do Muíño su tercera huerta urbana

La concejalía de Xestión do Medio Natural de Ames acaba de inaugurar un nuevo espacio en la rúa Revolteada, en el entorno de Agro do Muíño (Ortoño), donde se habilitaron 27 nuevas parcelas de 35 metros cuadrados cada una dedicadas a huertas urbanas. Al hilo, ya la pasada semana pasada se cedieron 16 de las 27 parcelas disponibles.

Hay que recordar que estos nuevos espacios se suman a las 36 parcelas de las huertas urbanas ubicadas en el parque do Ameneiral, en Bertamiráns, y a las 51 parcelas de huertas urbanas emplazadas en O Milladoiro, situadas entre la rúa do Seixo y la rúa do Francés.

Las personas que estén interesadas en optar a alguno de estos terrenos que quedan disponibles pueden hacerlo a través del impreso de solicitud de forma presencial en el registro municipal o por la sede electrónica. Dichos espacios son cedidos de forma indefinida mientras se mantenga su uso. Además, esta nueva área municipal se va a acondicionar con bancos y árboles para ganar un nuevo espacio verde público.