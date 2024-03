Costa da Morte toma ventaja entre los hoteles avalados por Galicia Calidade

El sello Galicia Calidade que distingue a los mejores productos y servicios de la Comunidad sigue creciendo y, en el sector de la hostelería, tiene en Costa da Morte uno de los espacios de referencia. En estas comarcas atlánticas están ubicados cuatro de los diez hoteles gallegos avalados por dicha certificación.

El último en sumarse a la lista ha sido el Hotel Temático Banco Azul, de Fisterra, que se une así a los establecimientos fisterranos O Semáforo y Bela Fisterra y a Faro de Lariño, de Carnota. En la provincia de A Coruña ostentan este distintivo también el Hotel Pazo do Río, de Oleiros, y el Hotel Altamira, de Santiago de Compostela. El resto de los alojamientos distinguidos con el sello de Galicia Calidade se sitúan en la provincia de Pontevedra: Augusta Eco Wellness Ressort y Span Nanin Playa, de Sanxenxo; y Hotel Louxo y Hotel Spa Bosque-Mar, de O Grove.

La gerente de Galicia Calidade, Ana Méndez, acudió este jueves a Fisterra para hacer entrega del sello de garantía al administrador del Hotel Temático Banco Azul, Jesús Picallo, acto en el que participó también el gerente del establecimiento, Jacinto Picallo. Dicha certificación permitirá al alojamiento incluir la nueva señalización en su fachada, así como añadir el distintivo en las diferentes acciones de promoción comercial del hotel.

Ana Méndez destacó su “privilexiada localización, no corazón da Costa da Morte, xunto ao mar, entre o porto pesqueiro e a praia da Ribeira e fronte ao Castelo de San Carlos”. Destacó además que la Casa do Banco Azul fue siempre referente para la población de Fisterra. El banco que la rodea era lugar de reunión, debate y espera de los barcos. De hecho, su nombre viene dado por el color azul de los bancos do Congreso.

El establecimiento cuenta con siete habitaciones, siendo alguna de ellas dúplex con capacidad para cuatro personas, algo que lo hace único entre la oferta hotelera de la zona.

Jesús Picallo, que es administrador también los hoteles O Semáforo, de Fisterra, y Faro de Lariño, de Carnota, asegura que “é un orgullo estar avalado pola mellor marca que temos en Galicia”. Destaca que obtener este distintivo requiere un importante esfuerzo y superar unas exigentes auditorías, “pero iso tamén nos axuda a mellorar e aprender cousas novas cada día”.

Las exigencias de calidad llevan aparejada también una apuesta por la sostenibilidad en las infraestructuras y los servicios que ofrecen estos establecimientos. Resaltar además que es un certificado que se audita anualmente, lo que requiere mantener todos los parámetros de calidad. “Valórase todo, desde a acollida ata a despedida dos hóspedes, pasando pola calidade das instalación e a oferta gastronómica”, resalta Jesús Picallo, quien asegura que “o selo de Galicia Calidade aporta valor e permítenos acceder a un mercado máis amplo e estar presentes en máis guías turísticas”.

El sello ampara ya más de 850 productos y servicios

Galicia Calidade es la marca que certifica la calidad de los produtos y servicios que, por su elaboración en nuestra Comunidad, su materia prima o el diseño gallegos, merecen esta distinción.

Actualmente el sello avala a 168 empresas adheridas, 39 de ellas del sector de la hostelería, y más de 850 productos o servicios de sectores tan variados como el agroalimentario, mar, turístico, joyero, industrial, geotérmico y de planta ornamental.

Entre los 51 establecimientos y recursos vinculados al sector turístico se incluyen 23 restaurantes: A Cepan Kingston, de Culleredo; Bido, Miga y Finisterrae, de A Coruña; El Refugio, de Oleiros; Fogón Retiro da Costiña, de Santa Comba; La Bodeguilla de San Lázaro, La Bodeguilla de Santa Marta, O Curro da Parra, O Ferro y O Tamboril, de Santiago; O Semáforo, de Fisterra; y Río Coves, de Pontedeume.

En Lugo, los certificados los ostentan A Mirandilla, de Ribadeo; España y Paprica, de Lugo; y Ponte Ribeira, de Sarria. Y en Ourense tienen el sello Galicia Calidade los restaurantes A Taberna, Coto e Tamarindo. En Pontevedra son también tres: Berberecho I, de Sanxenxo; Yayo Daporta, de Cambados, y Eirado da Leña, de Pontevedra.

También están certificados los café-bar A Tafona y Lume, de Santiago; el cámping Paisaxe II, de O Grove; la pensión O Xardín de Ulla, de Santiago; y las casas de turismo rural Casa de Cacheiro, de Silleda, y Parada das Bestas, de Palas de Rei.

La certificación avala igualmente 11 instalaciones náuticas: Boiro Marina Cabo Cruz, Sada, Ribeira, A Coruña, Portosín, Ribadeo, Portonovo, Monte Real Club de Yates de Baiona, Vigo, Sanxenxo y Ría de Ares.

Galicia Calidade representa también la apuesta de la Administración gallega por la innovación, la sostenibilidad y la competitividad en los mercados internacionales más exigentes.