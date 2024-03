Vinte e cinco anos exaltando o tradicional Bolo do Pote en Mazaricos

A 25 Festa do Bolo do Pote xa está aquí. O sábado e o domingo os restaurantes Asador Manduca, Efe-Eme, Casa Jurjo, Campamento Corzón e Casa Pego de Mazaricos organizan xantares e ceas, con reserva previa. O menú inclúe bolo do pote, cocido, sobremesa, viño e café, a partires de 25 €. Ademais, son colaboradores nesta edición a Taberna Casa Senra, o Café Bar Alborada e a Pizzería Pinocchio. O domingo haberá degustación no campo da feira da Picota dende as 14.00 horas a un prezo simbólico de 2 euros, e incluirá como agasallo o prato de cerámica de Buño.

A festa está organizada polo Concello de Mazaricos, coa colaboración da Asociación de Amas de Casa El Hórreo, a Asociación de Veciños Monte Picoto e o restaurante Casa Jurjo.

O bolo do pote é un complemento tradicional do cocido que se foi recuperando e reivindicando ata converterse no centro desta festa dende finais dos anos 90. Elabórase a base de fariña de millo, unha pouca de centeo e un rustrido de cebola e chichas de touciño. Amásase con auga do caldo, fanse os bolos e bótanse a cocer na pota co resto do cocido cando está a ferver. A súa orixe é tan antiga como a do propio cocido e o seu rastro pode albiscarse nos versos de Rosalía de Castro.