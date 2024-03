As Torres do Allo reviven con visitas guiadas, xogos de pistas, obradoiros e unha exposición

A actividade das Torres do Allo (Zas) reactívase coa chegada da primavera cun amplo abano de propostas. Na Semana Santa abrirán de 11.00 a 20.00 horas con visitas guiadas ás 13.00 e 17.00 horas, e os máis cativos poderán desfrutar do xogo de pistas A aventura do Allo.

En xuño inaugurarase a exposición Zas, na ollada dos Vidal e celebrarase a terceira Xornada sobre o liño. Ao longo do ano haberá tamén obradoiros especiais temáticos. No verán os nenos e nenas participarán no campamento Zas no verán.

O domingos de xullo e agosto volverán as visitas teatralizadas da man dos Quinquilláns, e o 31 de agosto festexarase a Romaría de San Ramón.

O alcalde de Zas, Manuel Muíño, presentou este luns a programación, que ten como obxectivo “converter ao pazo más antigo de Galicia nun referente cultural da Costa da Morte”, afirmou. En consonancia con esta liña de traballo, e en virtude do convenio asinado coa Deputación da Coruña, o Concello de Zas destinará este ano máis de 25.000 € para actividades culturais e didácticas.