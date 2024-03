¿Qué está pasando en el IES do Milladoiro? Profesores y padres denuncian problemas de convivencia

Profesores y padres de alumnos del IES do Milladoiro, en Ames, se concentrarán el lunes a las 08:30 horas ante el centro educativo para denunciar que existe "un clima contrario a la convivencia" que perjudica "a toda la comunidad educativa, pero, fundamentalmente, al propio alumnado". Familias y personal docente piden "una solución para recuperar el normal desarrollo de la actividad educativa" y poder ejercer en "condiciones dignas", pero también que se garantice el derecho de los menores a "una educación inclusiva, libre y en paz".

"La situación es insostenible", señala a este diario una de las madres que tiene previsto secundar la concentración ante el centro, en el que están matriculados unos 550 alumnos. "El problema está básicamente en las aulas de primero y, sobre todo, segundo de ESO", explica. "Hay una serie de alumnos que causan problemas, los profesores no son capaces de imponerse ni tienen apoyo para hacerlo y el resultado es que se pierde muchísimo tiempo de clases. Es lo mismo todos los días", relata.

"No está promovida por el ANPA"

La concentración prevista para el lunes, que cuenta con el apoyo de CIG-Ensino, no ha sido convocada por la Asociación de Nais e Pais de Alumnos, según puntualizan desde la directiva de la ANPA. "Todo aquel que desee apoyar esta concentración del profesorado está obviamente en el derecho de hacerlo pero no es algo promovido desde el ANPA", señalan en un comunicado difundido en su web y sus redes sociales. Avanzan, además, que el próximo martes se reunirán con el inspector responsable del centro y Jefe Territorial del Servicio de Inspección de la Consellería de Educación para abordar la situación que se está viviendo en el IES.

Desde Educación han confirmado a este diario que, además de la reunión prevista con los representantes de la ANPA, la Jefatura Territorial y la Inspección educativa mantuvieron ya un encuentro con la dirección del centro, con el objetivo de "adoptar las mejores medidas que sean necesarias para toda la comunidad educativa".

La dirección no ve una "problemática real"

En un comunicado difundido ayer a través de la aplicación Abalar, el equipo directivo del instituto de O Milladoiro señala que "alimentar percepciones que no corresponden a la realidad objetiva es peligroso, no resuelve los problemas ni crea un clima de aprendizaje efectivo". La dirección explica que en la reunión mantenida ayer por la Rede do IES, en la que participan diferentes entidades y agentes, distintos sectores manifestaron que "no hay una problemática real de convivencia" este curso, pero "sí existe esa percepción y una proyección sobre la comunidad educativa".