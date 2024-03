La orquesta con el escenario más grande de Europa aterriza en las fiestas de O Milladoiro

O Milladoiro inicia la cuenta atrás para la celebración de las fiestas en la honra de su patrón, San Xosé, que este año tendrán lugar este viernes y sábado, 22 y 23 de marzo.

Entre su programación festiva destaca la actuación de la orquesta con el escenario más grande de Europa que pondrá el broche de oro a dos días llenos de tradición, música y alegría.

Se trata de la orquesta Kubo, cuyo escenario móvil puede presumir de ser el más grande hasta la fecha. Sus 28 metros de largo se consiguen al juntar dos tráileres.

La orquesta, que comenzó su andadura en 2018, apuesta por la espectacularidad y una variedad de estilos en su amplio repertorio, que se completan con un espectáculo visual nunca visto. Su objetivo es, además, que todo el mundo, independientemente de su edad, tenga su momentito durante la noche.

Programación Festas de San Xosé 2024

Las fiestas en la honra de San Xosé de O Milladoiro empezarán este viernes, 22 de marzo, con la verbena a cargo de las formaciones musicales Alborada y Os Satélites.

A orquestra Kubo actúa o sábado pola noite no aparcadoiro do Supercor tralo pase de La Ocaband na praza Manuel Murguía / B.C. [santIaGO]

El sábado por la mañana tendrá lugar un pasacalles amenizado por el grupo O Son do Viso. Asimismo, los más pequeños de la casa podrán disfrutar de la Festa do Neno, a partir de las 16:00 horas en el parque infantil de la rúa Agro do Medio.

Con todo, el plato fuerte será el sábado por la noche, con la actuación de las orquestas Ocaband y Kubo, que harán de las fiestas una noche inolvidable, desde las 21:30 horas.