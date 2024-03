O Milladoiro rende homenaxe ao seu patrón

O 25 de outubro de 2009 marcou un fito na historia do Milladoiro, no municipio de Ames. Foi daquela cando se designou oficialmente como parroquia a Biduído que adoptou a San Xosé coma o seu patrón. Desde entón, a comunidade local honra este santo celebrando a súa festividadespróxima á data do 19 de marzo, Día de San Xosé e do Pai.

A Igrexa de San Xosé do Milladoiro, deseñada polo arquitecto David Fernández Nogueira, comezou a construírse no 2005. No 2007 quedaba inaugurada polo daquela arzobispo de Santiago. Julián Barrio, xunto ao párroco Jose Manuel Guldris “Josecho”.

Programación 2024

Este 2024, o ambiente festivo encherá as rúas do Milladoiro o sábado 22 e o domingo 23 de marzo, cando os veciños desta localidade, na parroquia de Santa María de Biduído, pertencente ao municipio de Ames, celebren con gran alegría a festividade na honra ao seu patrón, San Xosé.

As festividades darán inicio o venres 22 de marzo ás 21:30 horas na rúa Costa Grande cunha verbena que estará a cargo das recoñecidas formacións musicais Alborada e Os Satélites. A música e o baile serán a alma desta primeira xornada festiva, onde os asistentes poderán gozar dun ambiente de celebración e festa.

O sábado 23 de marzo, a mañá encherase de cor e tradición cun emocionante pasarrúas protagonizado polo grupo de gaitas O Son do Viso, que brindará aos espectadores unha mostra da música tradicional galega. A partir das 16:00 horas, os máis pequenos serán os protagonistas indiscutibles da Festa do Neno a partir das 16:00 no parque infantil da rúa Agro do Medio, un espazo pensado especialmente para a súa diversión e entretemento, con actividades recreativas e xogos.

O punto culminante chegará ás 21:30 horas co inicio dunha nova verbena, esta vez a cargo das destacadas orquestras Ocaband e Kubo, que prometen facer vibrar a todos os presentes coa súa música e animación, para facer da noite unha festa inesquecible.

Así, os veciños de O Milladoiro prepáranse para vivir dous días cheos de tradición, música e alegría na honra a San Xosé, o seu patrón, reforzando os lazos comunitarios e gozando de momentos de entretemento na compañía de familiares e amigos.

Restricións no tráfico

Con motivo destas celebracións na honra do patrón do Milladoiro, o alcalde de Ames, Blas García, publicou un bando no que informa de que este venres, 22 de marzo, estará prohibido estacionar na rúa Costa Grande desde o cruce coa rúa Figueiras ata o cruce coa rúa Travesía da Moa desde as 13:00 horas do día 22 ata as 8:00 horas do sábado 23 de marzo. Así mesmo, tamén estará prohibido estacionar no aparcadoiro de Supercor e na rúa Agro do Medio, desde o cruce coa rúa Pardiñeiros ata o cruce coa rúa Cruxa, desde as 10:00 horas do sábado 23 ata as 8:00 horas do domingo 24 de marzo.