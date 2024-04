O PP de Teo aproba delegar na Xunta o reforzo policial, pero rexeita a moción contra Altri no Ulla

O pleno de Teo do mes de abril viu aprobada a cesión á Xunta da convocatoria de prazas de Policía Local para aumentar en dúas as deste municipio, pero non apoiou a moción do PSOE –anteriormente tentara presentala por urxencia o BNG– para amosar o rexeitamento local ao proxecto de industria téxtil e de celulosa de Altri en Palas. O PP empregou os seus 9 votos fronte aos 8 da oposición co argumento de que beneficia “a unha comarca deprimida”, como a da Ulloa.

Segundo salientaban os nacionalistas, “toda a oposición votou a favor, a excepción do PP, que negou a posibilidade de contaminación e indicou que será unha mellora” para o seu entorno. Outro dos puntos a tratar na orde do día foi unha corrección, que o goberno local atribúe a un erro material, nas bases de execución do orzamento de 2024.

Así, no documento presentado polo executivo municipal en xaneiro aparecía destinada unha subvención nominativa para actividades de estimulación do Alzheimer á fundación Foltra. “Tras as queixas e o malestar amosado por numerosas familias e usuarios do servizo, o BNG de Teo levou o tema a dous plenos anteriores e o PP indicou que todo era un bulo, e que o servizo en todo momento se expuxo con Agadea, que a Foltra só se lle pediu un orzamento”, indican. Deste xeito, na sesión tívose que votar para cambiar a verba “Foltra” por “asociación Agadea”, “a pesar de que só era un bulo”, din, engadindo que “xa van varias modificacións dun orzamento sacado adiante en xaneiro con maioría absoluta”.

Turno de ruegos

Por último, o BNG informou en rogos e preguntas da necesidade da relocalización de diferentes contedores en Constenla, na travesía de Cacheiras e en Ameneiro. Tamén preguntou polo amontoamento das marquesiñas retiradas na zona verde da Casa Común de Lucí. Ademais, alertou ao goberno dunha zona perigosa e sen entubar no lugar das Cruces, que xa provocou algún accidente. Tamén lle pediu o mantemento e coidado dos lavadoiros. No que atinxe á supresión dos lombos viarios en varias estradas, os populares informaron que colocarán pasos de peóns e radares móbiles.