Educación alaba la cooperación “plena” y dará su apoyo en la transición de director en el Instituto do Milladoiro

El cese del equipo directivo del Instituto do Milladoiro, en Ames, tras los problemas de convivencia en los últimos meses no será traumático, al asegurar el jefe del Servizo Territorial de Inspección Educativa que se compromete a asesorar y apoyar al equipo saliente en el desempeño de tareas pendientes. Además, afirmó ante los padres de Anpamilla que la colaboración de la comunidad educativa en la auditoría fue “plena”.

Así lo exponía en la reciente toma de contacto con las familias, destacando que se realizaron múltiples reuniones con dicho equipo directivo, integrantes del claustro o de la ANPA, entre muchos otros, con quienes se abordaron, siempre según los progenitores, “diversos aspectos, como o estado da convivencia, as causas dos conflitos” o los propios escritos de las familias y la asociación de padres.

Como causas de esta polémica, se aludió a problemas de conducta de un grupo reducido de alumnos que, según CC.OO., se tradujeron en “dificultades” para impartir las clases, “faltas de respeto continuas” e incluso agresiones a algún docente.