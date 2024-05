Las piscinas del Monte do Gozo ya tienen fecha de apertura y precios para este verano

Las piscinas del Monte do Gozo abrirán sus puertas el lunes 1 de julio y prestarán servicio hasta el domingo 15 de septiembre. Lo harán con las mismas tarifas de los últimos años. La entrada para adultos costará 3 euros y los menores de 16 años pagarán 1,5 €. Además, los niños de hasta 5 años podrán seguir entrando gratis. “Neste momento está en trámite o servizo de mantemento e explotación das piscinas, que se realizará nas mesmas condicións do ano pasado. Hai unha previsión de apertura ao público do 1 de xullo ata o 15 de setembro e se prevé que teña o mesmo horario e prezos do ano pasado”, indicaron desde Turismo de Galicia.

Las instalaciones cuentan con tres piscinas: una para adultos, una infantil y un pediluvio, comunicadas con plataformas de piedra sobre el agua. Están equipadas con elementos como hamacas o parasoles en sus zonas verdes, de casi 5.000 m2. Esta intervención fue finalista en los Premios Lledó y en los FAD de Arquitectura. Las instalaciones dispondrán de servicio de socorrismo, atención y mantenimiento, añaden desde la Xunta, que asumió el acondicionamiento de esta zona de ocio en el marco del Plan de Revitalización do Parque Monte do Gozo, iniciado en el 2016, año en el que se abrieron estas instalaciones.

Las actuaciones de mejora realizadas en el espacio de las piscinas en los últimos años incluyen la optimización de la ventilación en la sala de máquinas, la instalación de equipamiento biosanitario y bandas de exterior y la substitución de tarmita de madera en la zona de solarium para reforzar las condiciones de seguridad. Además, se procedió a la eliminación de barreras arquitectónicas en los accesos, tanto en los pavimentos pétreos como con la colocación de tapas de arquetas de registro y con la señalización de los escalones existentes.

5.000 m2 de zonas verdes

Asimismo, se realizó una intervención para ampliar el césped natural, alcanzando una superficie de 3.300 metros cuadrados, que se añadieron a los 1.500 metros cuadrados existentes en tres zonas del entorno de las piscinas. Este ámbito del Monte do Gozo se ha convertido en un espacio simbólico al final del Camino de Santiago, donde la Xunta ha invertido más de 2,5 millones de euros en los últimos años, con la intención de incrementar el atractivo de este pulmón verde de la capital gallega, y transformarlo en un espacio de convivencia entre caminantes y residentes.

El acondicionamiento del Parque Monte do Gozo recuperó los usos de distintas zonas, como el recinto de festivales, escenario, entre otros eventos, de O Son del Camiño. Además, también se realizaron intervenciones paisajísticas con la plantación de especies autóctonas, mobiliario, señalización, adecuación de senderos, espacios de picnic y ocio, circuito de running, disc-golf o el centro de recepción de peregrinos a caballo.