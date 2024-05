Santiago roza el 100% de ocupación hotelera por la elevada presencia del turista internacional

El sector hotelero ya tiene una previsión de cara a la nueva temporada veraniega. En Santiago, la ocupación hotelera roza el 100% antes de la temporada alta y a poco más de una semana para que arranque el festival O Son do Camiño, que congregará en O Monte do Gozo a más de 40.000 personas para ver a Green Day, J Balvin o Pet Shop Boys, como ejemplos de una larga lista de artistas. Esa situación de lleno no se alcanza hasta el mes de julio en Sanxenxo y Baiona, principales destinos vacacionales de la comunidad gallega.

Según los datos proporcionados por la Asociación Hostelería Compostela, la ocupación se situaba en torno al 97,4% a miércoles, 22 de mayo. Aunque hay muchos establecimientos completos, apuntan a que quedan camas libres en algunos hosteles y habitaciones en establecimientos de las afueras. Inciden a EL CORREO en que es un porcentaje “con datos exclusivamente de socios de la asociación”.

Con todo, Hostelería Compostela destaca que el lleno no se debe solo a la celebración del festival, al ser habitualmente mayo un mes de “ocupación alta con mucho turista extranjero porque coincide con periodos vacacionales”. Además, los fines de semana suele haber ya una ocupación “muy alta” solo con los turistas.

La cita musical ayuda, sobre todo, a los hoteles que se encuentran fuera del casco histórico, muchos de ellos ya en el 95% y “probablemente en el 100%” para esos días.

El turismo internacional en la capital gallega sigue en auge, superando las 150.000 estancias en los cuatro primeros meses de este ejercicio.

Todos los establecimientos hoteleros de Compostela sumaron un total de 358.774, con un ligero crecimiento con respecto a las 356.032 del mismo período del año pasado, según los datos del INE, marcando un nuevo máximo histórico en el primer cuatrimestre y consolidando el proceso de desestacionalización de la demanda que se está produciendo en los últimos años.

En concreto, el turismo internacional sumó en estos cuatro meses 157.832 estancias, según el INE, con un crecimiento del 10% con respecto al año pasado. Por el contrario, el turismo doméstico bajó un 5%, pasando de 212.181 estancias en el primer cuatrimestre del 2023 a 200.942 en este año.

A raíz de estos datos, continuó el aumento del peso del turismo internacional en el total de la demanda turística de la ciudad, pasando de representar el 40% durante el primero cuatrimestre del año pasado hasta representar el 44% en 2024.

Transformación del modelo turístico de la ciudad: el camino hacia la desestacionalización

Desde el Concello señalan que los datos del INE de lo que va de año “van na liña da transformación do modelo turístico da cidade que perseguimos, apostando tanto pola desestacionalización como polo turismo internacional, que aporta maior valor engadido ao conxunto da cidade, en tanto que os turistas internacionais soen ter un gasto medio superior aos turistas domésticos”.

En concreto, en el mes de abril el turismo internacional llegó hasta las 79.254 estancias, con un crecimiento del 15% respecto de abril del año pasado, y superando ampliamente las 56.601 del turismo doméstico en este mes. Se trata del mejor dato de turismo internacional en un mes de abril en la serie histórica del INE.

Raxoi pone también en valor el aumento de tráfico en el aeropuerto de Lavacolla y la cifra de Compostelas entregadas, “ambos tamén en máximos históricos, que amosan a ampliación da tempada turística e a súa transformación cara un modelo máis internacionalizado e de maior valor engadido”.