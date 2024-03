Los hoteles de cinco estrellas de Santiago esperan superar el 80% de ocupación en Semana Santa

La hostelería santiaguesa encara esta Semana Santa con buenas perspectivas, especialmente para los días festivos. También lo son para los hoteles de más alto nivel de la ciudad, que esperan situarse por encima del 80% de ocupación. Aunque una reserva ahora mismo podría rondar como mínimo los 150 euros por una noche, a los visitantes que acuden a este tipo de alojamientos de la capital gallega no parece preocuparles el precio.

De hecho, la previsión para los días más señalados en el Hostal dos Reis Católicos está rozando el 100%. Según los datos facilitados a este diario, de 137 habitaciones , el Parador Nacional solo dispone de cuatro libres para el viernes y dos para el sábado, lo que supone un 97% y un 98,5% de reservas, respectivamente.

Pendientes del tiempo

Otros establecimientos de cinco estrellas de la ciudad también registran cifras altas, como el Hotel NH, que ayer contaba con un 85% de reservas para jueves, viernes y sábado con perspectiva de poder acercarse al 90% con los clientes que aparecen a última hora. Por su parte, en el Eurostars Araguaney cuentan con situarse en el 80%, aunque son prudentes con respecto a la meteorología y confían que no se produzca un empeoramiento de las previsiones que pueda provocar un número significativo de cancelaciones.

Estos datos de los hoteles de cinco estrellas coinciden con el propósito expresado por Turismo de Santiago de atraer turistas que aumenten el valor añadido y realicen un alto gasto medio por persona diario. Para ello, se ha apostado por promocionar la capital gallega como destino de lujo y dirigirse a un segmento concreto de visitantes con un alto nivel de gasto que procuran experiencias únicas y diferenciadas. Este objetivo se enmarca en la estrategia de diversificación de la demanda turística de la ciudad, focalizando los esfuerzos promocionales en captar un turismo de calidad.

Tendencia general

La tendencia entre los hoteles de lujo es la misma que siguen los alojamientos en general, tal como explica la presidenta de la asociación Hostelería Compostela, Sara Santos: “Tenemos más ocupación en los hoteles del centro, en los alrededores de la Catedral. Luego, los hoteles grandes tienen menos ocupación”. Tras el fin de semana del Domingo de Ramos, Santos apunta que cuentan con “datos más certeros”, con lo que cifra la ocupación media de los establecimientos de la ciudad se sitúa “en torno al 80%”, y en algunos hoteles “ya estamos rondando el 90%”.

Santos también incide en que “si el tiempo no empeora mucho, a no ser que haya cancelaciones, la verdad es que vamos bien”. Así, añade que “teníamos miedo a que las lluvias y el tiempo que estaban dando provocaran cancelaciones”, pero de momento este fenómeno no se ha producido. Además, Santos remarca que en Santiago la Semana Santa “es más la noche del jueves, viernes y sábado, sobre todo viernes y sábado. De lunes a jueves hay mucho visitante, pero no pernoctan. Hay que tenerlo en cuenta. Hay mucha gente, pero viene desde otros sitios a visitar Santiago”.

Buenas perspectivas para el verano

Tanto Sara Santos como los responsables de los hoteles coinciden en señalar que las fechas de Semana Santa este año han coincidido “muy pronto”, aunque esperan que esto no suponga un obstáculo para que se pueda dar por iniciada la temporada alta turística, como es habitual. “Para mayo, ya hay reservas, pero aún nos queda por ver cómo viene abril”, señala la presidenta de Hostelería Compostela. “No es como si tuviéramos la Semana Santa a mediados de abril, pues ya arrancábamos prácticamente la temporada alta. No será tan bueno como si cayera la Semana Santa más tarde, pero no creo que tengamos mucho problema. Esperamos tener una buena ocupación, sobre todo los fines de semana”, añade.

Poniendo la vista ya en el verano, las perspectivas son buenas, porque “podemos decir que ya tenemos un número de reservas importante para los meses de junio, julio y agosto. Ya está habiendo bastantes reservas pese a ser todavía muy pronto”, concluye Santos.

Más de diez mil peregrinos antes de terminar marzo El mes de marzo vuelve a registrar un repunte en el número de peregrinos que llegan a Santiago, como suele ser habitual en los últimos años. Según los datos de la Oficina de Acogida al Peregrino, hasta el domingo 24 la cifra mensual ya se había situado por encima de los diez mil. Después de sumar apenas cinco mil entre enero y febrero, el tercer mes del año vuelve a marcar una clara tendencia al alza que sirve como avance del periodo más importante del año en este aspecto. Las imágenes de grandes grupos atravesando las calles de la zona vieja hacia la Catedral, que los compostelanos han visto de nuevo tras varios meses sin presenciarlas, son una buena muestra de ello. Teniendo en cuenta que queda una semana por delante para terminar el mes y que incluye varios días festivos que muchos visitantes reservan para hacer el Camino, lo esperable es que al terminar marzo se superen los 11.497 peregrinos registrados en 2023. El año pasado la ruta jacobea batió su récord de compostelas entregadas, con 446.045, y el ritmo de llegadas a la capital gallega en este 2024 hasta el momento es superior, con lo que la marca podría ser rebasada. El itinerario más recorrido sigue siendo el camino francés, seguido por el portugués. En cuanto a la procedencia, hasta ahora la cifra de españoles y extranjeros es prácticamente la misma.

