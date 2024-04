El PP pide que se revise el acceso a la zona vieja de Santiago atendiendo a los colectivos afectados

En plena cuenta atrás para la puesta en marcha de una iniciativa que ha generado cierto revuelo entre quienes residen dentro de la zona monumental de Santiago y quienes por razones de trabajo deben acceder al casco histórico en vehículo por las previsibles restricciones de acceso a partir del próximo miércoles, 1de mayo, desde el Partido Popular compostelano se pide al BNG que revise ese acceso y recorridos permitidos dentro de la zona vieja y tenga en cuenta las necesidades de los diferentes colectivos afectados, ya sean residentes o comerciantes.

Su concejala, Olaya Otero, criticó este sábado que “despois de case dez meses no goberno, os nacionalistas deberían coñecer a realidade da zona vella compostelá, xa que son os responsables de atopar solucións que faciliten e melloren a calidade de vida dos heroes que, a pesar das condicións cada vez máis complicadas, teñen o valor de vivir e traballar nesta zona da cidade”.

Los vecinos, el mayor patrimonio del casco histórico

Tras considerar que el actual Gobierno municipal debería haber buscado medidas que contribuyan a revitalizar el casco monumental, afirmó que “estar moi ben coidar o patrimonio, pero o maior patrimonio son os veciños”.

Incidió en que “o próximo día 1 de maio comezarán a funcionar os bolardos instalados dentro do Proxecto Smartiago, sistema que naceu co obxectivo de regular o acceso de vehículos ao casco histórico de Santiago, e todo isto segue sen ter unha resposta clara” sobre la forma en la que se va a aplicar.

Olaya Otero explicó que el procedimiento actual para poder solicitar permiso de entrada fuera del horario de libre acceso, establecido entre las 07.00 y las 10.30 horas de la mañana, “resulta pouco compatible co desenvolvemento de certas profesións, como é o caso de oficios vencellados á construción, polas características da súa actividade; ou o reparto de mercadorías, no que se inclúe a entrega especial de farmacias”.

Para la concejala popular, esta situación “supón unha dificultade para as persoas que traballan nestes sectores”, pero consideró también que la misma “trae consigo unha penalización a residentes e empresas”, puesto que se les impide acceder a determinados servicios en igualdad de condiciones al resto de los vecinos de la ciudad, “por exemplo á hora de levar a cabo calquera tipo de mantemento dos fogares”.

Restricciones

Recuerda que la formación política de la que forma parte está recogiendo las diferentes quejas que les hacen llegar los distintos afectados, que en general se quejan de que cada vez les resulta más difícil vivir dentro de la zona vieja como consecuencia de las dificultades y restricciones con las que se encuentran a diario.

Olaya Otero recalca por último que “se descoñece cal será a situación, a partir do vindeiro mes, para o colectivo de persoas con mobilidade reducida, que a pouco máis dunha semana da entrada en vigor do novo sistema, non teñen coñecemento, tan sequera de que se fose poñer en marcha”.

