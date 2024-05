Nuevo giro de guion en la Operación Peleteiro: más vivienda protegida y menos uso comercial

"Despois da reunión mantida co ministro de Economía, Carlos Cuerpo, temos que valorar o resultado deste encontro como moi satisfactorio tendo en conta o punto en que se atopa actualmente a actuación proposta para os terreos de Peleteiro. Na reunión sentáronse as bases para iniciar un traballo técnico encamiñado a cambiar a actual ordenación urbanística deste ámbito, priorizando o uso residencial, por tanto, promovendo a vivenda e dedicando unha parte importante a vivenda protexida". Así valora la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, la reunión celebrada este viernes en Madrid entre representantes del Gobierno y del Concello de Santiago para 'desatascar' la Operación Peleteiro.

Javier Rosende Novo

"As grandes liñas da nova proposta pasarían por reducir o uso comercial e de máis usos terciarios e por incrementar o uso residencial, incluindo vivenda protexida. En canto ao uso comercial, axustaríase ao modelo tradicional de comercio en planta baixa para cuidar o pequeno comercio existente na zona. A partir de agora, traballarase tecnicamente para materializar unha nova ordenación que responda as necesidades actuais do Ensanche e da cidade no seu conxunto", subrayó Sanmartín, quien añadió que esta propuesta, "tal e como explicou o ministro, cumpre co impulso da dimensión social da Sareb e que encaixa perfectamente co plan que defende o goberno municipal de Santiago". Asimismo, Sanmartín, que estuvo acompañada en la reunión por el concejal de Urbanismo, Iago Lestegás, afirmó que desde el Ministerio le trasladaron como condición "o mantamento da edificabilidade prevista no Planeamento actualmente vixente".

Saludo entre Goretti Sanmartín y Carlos Cuerpo / EP

"Como resumo, entendemos que esta é unha reunión que abre unha vía de acordo, unha vía de acordo coa propiedade e que pode servir xustamente para poder chegar a un consenso, a respecto dun cambio en esa ordenación que vaia na liña de responder as necesidades de Santiago de Compostela e de toda súa veciñanza, de maneira moi específica as necesidades que ten o Ensanche compostelán", subrayó la alcaldesa de Santiago.

Hay que recordar que el gobierno local ha negociado durante los últimos meses con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para modificar el proyecto de urbanización de la antigua parcela del colegio Peleteiro, si bien esta ha rechazado la propuesta de Santiago para los terrenos del antiguo colegio y ya ha solicitado licencia para edificar la zona a través de Árqura Homes, su promotora de viviendas, para el desarrollo de un proyecto que contempla la creación de 40 apartamentos turísticos y de un gran centro comercial de cinco plantas.