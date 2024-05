Los comerciantes se resignan con el actual plan de Sareb para la parcela del Peleteiro: "Es un fracaso político"

Los comerciantes de Santiago lo tienen claro. El actual proyecto que prevé poner en marcha la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) no es el que les gustaría para la parcela del antiguo colegio Peleteiro. Pero es mejor que se ejecute de una vez que la prolongación de la situación de abandono que se mantiene ya desde hace 20 años. Tanto la asociación Punto Compostela como Santiago Centro entienden que la sociedad se haya cansado de los vaivenes de los grupos municipales y creen que la situación actual es “un fracaso político”.

La Sareb ya ha trasladado al Concello de Santiago que quiere seguir adelante con la construcción en la zona de vivienda libre, un centro comercial y un apartahotel con 40 alojamientos, después de que hasta en dos ocasiones se frustrasen dos proyectos diferentes por falta de acuerdo entre los grupos políticos (primero en el mandato de Compostela Aberta y después con el PSOE). Para José Antonio Seijas, representante de Punto Compostela en la comisión del Peleteiro, en los últimos años “primó el sentido político por encima del bien común de la gente en Santiago”. Delmiro Prieto, de Santiago Centro, comparte el diagnóstico. “Eso fue un fracaso político, por los enredos de los políticos”, afirma.

Tanto Seijas como Prieto creen que sería mucho mejor para la ciudad el plan que había pactado el Ejecutivo de Bugallo con la Sareb, que contemplaba una plaza pública más amplia, incrementar los usos residenciales, el 20% de vivienda a precio tasado (protegida), un centro sociocultural y un centro de día. Para poder ponerlo en marcha había que modificar los usos previstos para esa parcela en el planeamiento urbanístico pero el PP votó en contra y BNG y Compostela Aberta se abstuvieron. Sin mayoría suficiente, el PSOE —que tampoco había apoyado a CA años antes— no logró sacar adelante su proyecto.

Los representantes de las asociaciones comerciales aseguran que entienden que la Sareb se haya cansado de los políticos locales. “Aunque a mí no me guste demasiado el proyecto actual y me hubiera gustado más otro, entiendo perfectamente la postura de la propiedad”, subraya Prieto. “Lleva años ahí, con esta historia, para adelante y para atrás. Y es entendible que se cansara”, coincide Seijas. Ambos comparten también la idea de que es mejor ejecutar el proyecto actual que seguir en situación de parálisis. “Entre el adefesio que hay ahora ahí, que es un meadero de niños, y lo que quiere hacer la propiedad escojo la segunda opción”, relata Seijas. El presidente de Punto Compostela asevera que desde que el Colegio Peleteiro se trasladó fuera del centro, la calle de San Pedro de Mezonzo se ha ido devaluando desde el punto de vista comercial. “Hay una gran cantidad de locales cerrados, por la otra parte donde está el colegio, en República Argentina, más de lo mismo. Antes eran unas de las calles más dinámicas en cuanto a comercio y a hostelería”, asegura.

La propuesta de la Sareb, para la que pidió licencia a finales de mayo del año pasado y que supondrá una inversión de 15 millones de euros, contempla ahora una superficie comercial de algo más de 11.500 metros cuadrados. Delmiro Prieto, de Santiago Centro, cree que en el Ensanche no hay demanda suficiente actualmente para instalar nuevos establecimientos. El proyecto contempla la construcción de dos edificios, uno de ellos se destinará a apartahotel. En tres plantas del segundo edificio —el sótano, el bajo y el primero— habrá tres locales comerciales, cada uno no podrá superar los 2.000 metros cuadrados y debe contar con una entrada independiente. Después el segundo y el tercer piso se destinarán a ocio y restauración, con otros dos establecimientos independientes. En este bloque irían también 40 viviendas libres. Prieto afirma que la superficie de los locales previstos no llega a la de un centro comercial propiamente dicho y cree que podrían acoger algún hipermercado u otro tipo de actividad. Pero no confía en que sirva para atraer más comercio a la zona.

Algo más optimista se muestra Seijas. “Naturalmente, va a dinamizar la zona, si hay un hotel, si hay 40 viviendas de uso libre... A lo mejor la gente en vez de ir a As Cancelas se acerca un poco más al centro”, indica. “Que desaparezca lo que hay en este momento y sea sustituido por algo nuevo, eso ya va a ser importante y positivo”, sostiene Prieto. “¿Podría haber una opción mejor?, sin duda. Pero bueno, mejor que lo que hay cualquier cosa. Porque es que lo que hay ahora es deprimente”, concluye el representante de Punto Compostela.

