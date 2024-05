Cómo llegar a O Son do Camiño: estos son los cortes de tráfico, restricciones y novedades en los horarios de autobuses

Ya no queda nada para O Son do Camiño 2024. El Monte do Gozo de Santiago acogerá un año más la nueva edición del esperado festival de música -ya consolidado como uno de los mejores de Galicia-, que tendrá lugar entre este jueves, 30 de mayo, y el sábado, 1 de junio.

Con motivo de la celebración del multitudinario festival, la organización estima la presencia de unos 40.000 asistentes por día, la capital gallega sufrirá diferentes modificaciones y restricciones en el tráfico, así como la habilitación de dos servicios lanzadera para que los asistentes puedan llegar al recinto del festival.

Desde EL CORREO GALLEGO te contamos todo lo que debes saber, para que ningún corte o restricción te pille con la guardia baja.

Cortes y restricciones de tráfico

Estas son las modificaciones en el tráfico más relevantes que se producirán durante los tres días que dura O Son do Camiño:

Se cerrará la circulación en las siguientes calles : rúa das Estrelas (desde la rotonda con la rúa de Fernando Casas Novoa), rúa do Gozo, rúa San Martiño y rúa da Agra dos Campos, desde las 14.00 horas del jueves 30 hasta las 5.00 horas del domingo 2 , excepto para vehículos de emergencia.

: rúa das Estrelas (desde la rotonda con la rúa de Fernando Casas Novoa), rúa do Gozo, rúa San Martiño y rúa da Agra dos Campos, , excepto para vehículos de emergencia. Los residentes , que deberán estar acreditados por la organización , podrán acceder por la rúa San Martiño o por la zona de Aríns.

, que deberán estar , podrán acceder por la rúa San Martiño o por la zona de Aríns. Los vehículos de personas con movilidad reducida que asistan a los conciertos accederán por la rúa do Gozo.

que asistan a los conciertos accederán por la rúa do Gozo. En función de la densidad del tráfico, especialmente a la finalización de los conciertos, podrán sufrir cortes puntuales las siguientes calles : rúas de Senande, Santa Eulalia de Bando y la rúa de San Marcos.

: rúas de Senande, Santa Eulalia de Bando y la rúa de San Marcos. También podrá cerrarse al tráfico la N-634, teniendo que utilizarse en su lugar la autovía A-54 (la del aeropuerto).

Es recomendable, además, utilizar el transporte público, que se verá reforzado durante los días del festival con dos servicios lanzadera, así como evitar el uso de turismos privados.

Para facilitar el estacionamiento de estos últimos, se reservarán los aparcamientos del Estadio de San Lázaro y de la Cidade da Cultura.

Horarios de las dos lanzaderas

Se habilitarán dos servicios lanzadera, uno desde el centro de la ciudad y otro desde la Cidade da Cultura, que funcionarán de forma continuada hasta el acceso al Monte do Gozo.

Los servicios de ida funcionarán de 14 a 22.30 horas, mientras que los de vuelta arrancarán desde las 22.30 hasta las 5.00 horas de la madrugada.

Los horarios serán los mismos para los tres días del festival O Son do Camiño.

Destacar que, a partir de las 22.30 horas, las lanzaderas realizarán solo viajes de vuelta desde los puntos de salida próximos al Monte do Gozo con destino el centro de la ciudad y el parking de la Cidade da Cultura.

Estas son las dos lanzaderas habilitadas:

La línea especial 1 tendrá como punto de salida las dársenas de la Cidade da Cultura. Para volver, a partir de las 22,30 horas, el punto de salida será el nº104 de la rúa de San Lázaro , confluencia con la rúa de Miguel Ferro Caaveiro.

tendrá como punto de salida las dársenas de la Cidade da Cultura. Para volver, a partir de las 22,30 horas, el punto de salida será el nº104 de la , confluencia con la rúa de Miguel Ferro Caaveiro. La línea especial 2 tendrá como punto de salida la estación de autobuses, entre las dársenas 21 y 25. Para volver, el punto de salida será la avenida de Fernando Casas Novoa, confluencia con la SC-20.

Línea especial para campistas

Asimismo, habrá una línea especial para campistas, que realizará servicios desde el parking del Multiusos Fontes do Sar.

Estos autobuses llegarán hasta la zona del camping del Monte do Gozo, en el cruce de Senande con la rúa das Estrelas.

Los servicios de ida de esta línea serán exclusivamente de 10.00 a 14.00 horas del jueves, mientras que los servicios de vuelta de 10 a 16.00 horas del domingo.

La líneas 6 y 7

Finalmente, los asistentes también disponen de otras dos líneas de transporte urbano: la 6 y la 7.

Horarios y paradas de la línea 6

La línea 6 (Os Tilos - San Marcos) realiza paradas en las inmediaciones del complejo del Monte do Gozo. El servicio finalizará a las 23.00 horas, con frecuencias de 20 minutos el jueves y el viernes, y de 30 minutos el sábado por la tarde.

Las paradas más céntricas son: (691) rúa do Hórreo (estación Intermodal), (276) rúa do Hórreo (Parlamento), (277) rúa do Hórreo nº 23, (228) rúa da Ensinanza y (662) rúa da Virxe da Cerca nº 10.

La parada más próxima al estadio de San Lázaro para acceder a esta línea es la 562, rúa de San Lázaro nº 82.

Horarios y paradas de la línea 7

Por otro lado, la línea 7 (Valle Inclán - Aríns), cuenta con paradas en las inmediaciones del complejo del Monte do Gozo en los servicios con destino Aríns.

Esta línea tendrá una frecuencia de 60 minutos todos los días del festival, con servicios hasta las 22.00 horas.

Las paradas más céntricas son: (637) rúa de Valle-Inclán (dársena de autobuses), (660) rúa de Virxe da Cerca (Praza de Abastos), (247) rúa de Fonte de Santo Antonio nº 3 y (410) Praza de Galicia nº 3.