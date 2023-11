El Concello de Santiago sigue buscando otras alternativas para la parcela del Peleteiro diferentes a los que plantea la Sareb, propietaria del suelo. La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria ha pedido licencia para construir allí un gran centro comercial de cinco plantas además de 40 apartamentos turísticos tipo apartahotel. La alcaldesa, Goretti Sanmartín, desveló esta mañana que el Concello ya ha notificado a la promotora inmobiliaria que su propuesta "no cumple algunas de las cuestiones de planteamiento actuales". El 19 de octubre, explicó la regidora, se le notificó "la necesidad de corregir el proyecto, porque en la normativa que tenemos en vigor está clarísimamente explicado que debemos evitar la creación de centros comerciales, por eso se le solicitó que tiene que hacer modificaciones".

El plan urbanístico actual permite el uso comercial en la finca, pero según detalló Sanmartín, no estaría permitido realizar centro comercial en un edificio de varias plantas. Sanmartín aseguró que el Concello está en negociaciones con la Sareb para buscar otro tipo de urbanización para la finca del antiguo colegio Peleteiro, que lleva ya más de 20 años en desuso, desde que el centro educativo se trasladó a las afueras de la ciudad. "Lo que estamos es explorando otras vías con la propiedad", afirmó la alcaldesa. "Nuestro objetivo, no solo nuestro sino que entendemos que de todos los grupos municipales por las numerosas veces que fue a pleno, es alcanzar una solución más adecuada al interés general", continuó. Raxoi pretende crear en esa parcela " un espacio de calidad urbana para los vecinos". Sanmartín pidió "un poco de tiempo", mientras se producen las negociaciones. Por el momento, prosiguió, "la propiedad presentó una licencia que debe corregirse porque tal y como está no sería una licencia que se pudiese conceder".

La alcaldesa recordó que el planeamiento actual, que permite "los usos hoteleros y comerciales no fue una iniciativa del BNG". En el pasado se intentó cambiar en dos ocasiones, primero bajo el mandato de Compostela Aberta y después con el PSOE, pero ni unos ni otros consiguieron los apoyos necesarios para modificar los usos.

Críticas al PSOE

Sanmartín se mostró crítica con el PSOE, que en el pleno del pasado mes de septiembre desveló los planes de Arqura, la promotora inmobiliaria de la Sareb, para la finca del Peleteiro. Pidió “remar todo el mundo en la misma dirección” con alusión concreta a la extitular de Urbanismo Mercedes Rosón a la que solicitó “dejar de airear públicamente las cuestiones en las que estamos trabajando para que haya otra alternativa”.

La concejala socialista respondió después a las palabras de la alcaldesa. Aseveró que no ha habido ninguna crítica al gobierno por parte del PSOE sino “una información periódistica (en referencia a la publicada por EL CORREO este lunes) sobre un problema que tiene esta ciudad”. Rosón afirmó que su grupo “siempre tiene el hombro arrimado para colaborar en los grandes temas de la ciudad, algo que nosotros nunca encontramos, por cierto”. Añadió, además, que la alcaldesa sabe que el Peleteiro sigue “empantanado” porque “ella así lo quiso durante su etapa de oposición desleal”.

En la sesión plenaria de septiembre, Rosón comparó el proyecto actual de la Sareb con el que había negociado el PSOE durante el anterior mandato. Recriminó que frente a dos plantas de superficie comercial, ahora se pide licencia para cinco. También censuró que frente a la desaparición del uso hotelero se vayan a destinar casi 6.000 metros cuadrados para edificar 40 apartamentos turísticos. Otro de los cambios que critica el PSOE tiene que ver con la menor superficie residencial. Antes se iban a levantar 150 viviendas, de las que 30 serían de protección oficial. La licencia de Arqura recoge ahora solo 41 viviendas libres.

Durante la campaña electoral, la entonces líder del BNG de Santiago y hoy regidora había pedido al Estado que cediese a Santiago la parcela del Peleteiro para construir vivienda pública de alquiler, un centro de día, un centro sociocultural y una plaza abierta. Sanmartín consideraba que el solar podría encajar dentro del plan anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de movilizar activos de la Sareb para el alquiler social. Pero la sociedad a la que llegaron los activos de los bancos tras el rescate de 2008 no tiene intención de ceder un suelo de 5.300 metros cuadrados en pleno centro de la capital gallega. Fuentes de la Sareb consultadas por EL CORREO GALLEGO explicaron que su intención es sacar adelante el proyecto para el que han solicitado la licencia. El mandato de la Sareb es intentar vender los inmuebles para tratar de recuperar el dinero que el Estado cedió a la banca.