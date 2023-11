Casi 24 años después de que comenzase la conocida como operación Peleteiro, el Concello de Santiago analiza la solicitud de licencia remitida por Arqura Homes (la promotora de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb). El proyecto para la finca donde se asentaba el colegio privado contempla la creación de 40 apartamentos turísticos y un gran centro comercial de cinco plantas y más de 11.000 metros cuadrados de superficie. La Sareb insiste en que su intención es sacar adelante este proyecto y descarta entregar el inmueble al Concello como reclama el Ejecutivo de Goretti Sanmartín.

Fuentes de la sociedad a la que llegaron suelos y viviendas que los bancos no eran capaces de vender tras el estallido de la crisis del ladrillo en 2008 reconocen que la parcela situada en pleno Ensanche compostelano es un activo valioso que permitirá al Estado recuperar parte del dinero público invertido en el rescate bancario. El proyecto, aseguran, se ha presentado teniendo en cuenta lo que permite la normativa urbanística municipal para ese espacio.

La concejala socialista Mercedes Rosón solicitó hace algunos meses poder comprobar la documentación presentada en la licencia. En ella figura que, además del centro comercial y las viviendas turísticas, se construirán 40 viviendas libres o 400 plazas de garaje. En el pleno municipal del pasado 28 de septiembre, la que fuera responsable de Urbanismo con el Gobierno de Sánchez Bugallo comparaba las cifras actuales con el plan que había negociado su departamento con la Sareb. Aquel proyecto quedó frustrado en diciembre de 2022 porque el PSOE no encontró apoyo para sacar adelante la modificación del plan urbanístico que era necesaria.

Rosón recriminó que frente a dos plantas de superficie comercial, ahora se pide licencia para cinco. El uso comercial pasará de 3.500 metros cuadrados a más de 11.000. También censuró que frente a la desaparición del uso hotelero se vayan a destinar casi 6.000 metros cuadrados para edificar 40 apartamentos turísticos. Otro de los cambios que critica el PSOE tiene que ver con la menor superficie residencial. Antes se iban a levantar 150 viviendas, de las que 30 serían de protección oficial. La licencia de Arqura recoge solo 41 viviendas libres, “de lujo, libres, con piscina y zona de barbacoa, la miel de los grandes tenedores”, censuró la socialista en el pleno. También se disminuye el espacio para la plaza pública prevista que pasa de ocupar 1.400 metros a sólo 243. Además sufren recortes las aperturas a las calles República Argentina (de 20 a 15 metros) y a San Pedro de Mezonzo (de 49 a 16).

El proyecto actual mantiene las 400 plazas de garaje previstas ya en la propuesta que había negociado el PSOE. Según la Sareb, el solar cuenta son un total de 5.300 metros cuadrados. “De esa superficie casi 1.400 metros es para espacios públicos (calles, plazas...) y el resto para dotaciones privadas”, indica.

La promotora inmobiliaria Arqura presentó la licencia el pasado mes de mayo y en agosto el Concello de Santiago le solicitó que presentase documentación complementaria porque el “proyecto no incluía todo lo que establece la normativa”, explicó el edil de Urbanismo, Iago Lestegás en el pleno de septiembre. Pese a que su departamento analiza ya la solicitud de licencia y reconoce que si cumple con los requisitos urbanísticos tendrá que aprobarla, el Gobierno bipartito no renuncia aún a que la Sareb entregue la finca al Ayuntamiento.

Ya durante la campaña electoral, la entonces líder del BNG de Santiago y hoy regidora había pedido al Estado que cediese a Santiago la parcela del Peleteiro para construir vivienda pública de alquiler, un centro de día, un centro sociocultural y una plaza abierta. Sanmartín consideraba que el solar podría encajar dentro del plan anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de movilizar activos de la Sareb para el alquiler social. La alcaldesa volvió a trasladar la reclamación en su primer encuentro con el delegado en Galicia, Pedro Blanco. También el diputado nacionalista Néstor Rego lo reclamó en el Congreso. Pero a preguntas de EL CORREO, fuentes de la Sareb insisten en que la finca del Ensanche compostelano no entra dentro del paquete de activos que podrían cederse para construir vivienda pública. Arqura, según Mercedes Rosón, ya entregó medio millón de euros en el momento que solicitó la licencia. En su respuesta en el pleno, Iago Lestegás reconoció que existen tres escenarios de cara al futuro para la parcela del Peleteiro. El primero es “la cesión de la Sareb de la parcela”, el segundo sería “cualquier otra opción válida en derecho”, que no detalló. Por último reconoció que la que “no nos gustaría” sería la de que se materializase el proyecto para el que Arqura ha pedido la licencia. La alcaldesa, Goretti Sanmartín, pidió entonces a todos los grupos “remar en la misma dirección” para lograr “el mejor proyecto posible” para el solar del Peleteiro. Lo hacía tras los reproches de Rosón por no haber votado a favor de la propuesta socialista para modificar el PXOM que se abordó en pleno a finales de 2022. Sanmartín recordó que los socialistas tampoco apoyaron la anterior propuesta que había llevado el equipo de Martiño Noriega en la recta final de su mandato.

Seis alcaldes

La historia de la operación Peleteiro comenzó cuando los dueños del colegio privado del Ensanche decidieron trasladar sus instalaciones a las afueras de la ciudad. En colaboración con la desaparecida Caixa Galicia el plan pasaba ya entonces por convertir el terreno en la zona nueva compostelana en un centro comercial y complejo hotelero. Pero después llegó la crisis del 2008 y todo el proyecto se esfumó. El antiguo colegio fundado en 1951 pasó a formar parte de los activos de la Sareb. Desde entonces en la capital gallega han gobernado ya seis alcaldes — uno del PSOE, tres del PP, uno de Compostela Aberta y ahora del BNG— y ninguno ha sido capaz de devolverle la vida al antiguo colegio que continúa deteriorándose en estado de abandono.