Sar: barrio rico, barrio pobre

Si pensamos en un barrio de Santiago, enseguida la mente nos lleva a Sar. Forma parte del ámbito del Plan Especial de Protección y Rehabilitación da Cidade Histórica de Santiago, pero dicen aquí que este barrio en realidad son dos: “el barrio de Sar rico y el barrio de Sar pobre”. Ambos márgenes, el de Castrón Douro y el de la Travesía da Ponte do Sar, respectivamente, están divididos por un puente de estilo románico del siglo XII que, con sus 22 metros de largo por 3,5 de ancho, soporta a diario un tráfico intenso.

El puente medieval sobre el río Sar divide el barrio en dos / Turismo de Santiago

Ligado al desarrollo histórico de Santiago, este puente salva el Sar que riega la toponimia y designa numerosos lugares de un barrio que tiene el poético río en su ADN: de la Colexiata al Cruceiro pasando por las Brañas o la Calzada, todos llevan anexo el nombre de Sar. Descontaminar su curso fluvial es una vieja demanda, no solo del barrio. La nueva depuradora, actualmente en construcción en A Silvouta, promete evitar que el 50% de las aguas lleguen sin tratar a este río.

Quedan en el barrio algunos vestigios de un pasado ligado a la agricultura de subsistencia en las brañas, con algunos campos en producción y una pequeña ganadería, pero en las últimas décadas Sar no ha sido ajeno a la profunda transformación urbana de la ciudad. Tampoco ha escapado a sus principales problemáticas, como la de la vivienda, la movilidad, el mantenimiento de infraestructuras y del patrimonio histórico o la pérdida del sentido de comunidad.

En esta nueva entrega de EL CORREO DE TU BARRIO recorremos el barrio de Sar en busca de las principales demandas, proyectos en curso y posibles soluciones a aquellas cuestiones que más preocupan a sus habitantes.

Movilidad y aparcamiento en Sar

El de la movilidad es uno de los problemas que coinciden en señalar muchas personas en el barrio. La Travesía da Ponte de Sar "é unha rúa que está feita polvo, ten baches, as beirarrúas están fatal, e dixo o concelleiro Xesús Domínguez que con estes novos presupostos se ían arranxar, pero non tivemos máis noticias", dice Beni Castro, portavoz del Espazo Veciñal de Sar, que señala que la relación con el Concello es cordial. "Convocáronnos a algunha xuntanza, agora ímolos convocar nós a eles, hai comunicación", dice, matizando que algunas demandas si se cumplieron pero otras siguen pendientes.

En el Carreiro de Picaños un semáforo regula el paso del tráfico / ECG

"Hai un tráfico terrible todos os días, xente que cruza pola Rúa Diego Bernal en vez de ir polo vial de Clara Campoamor. Moita xente do polígono, e pasan moi rápido. Entre as 13 e as 16 é insufrible. E o tema do aparcamento fixemos algunhas propostas pero ata agora non as levaron a cabo", añade.

La falta de zonas de estacionamiento también es una antigua demanda del barrio. “Deixan aparcar no campo de fútbol pero iso non é solución”, afirma Beni que insiste en la necesidad de habilitar más zonas de aparcamiento. “No cruce da Ponte do Sar con Diego Bernal hai moitos negocios e todos os días se montan pollos alí porque non hai onde parar”.

La Travesía da Ponte do Sar tiene un tráfico intenso y acumula muchos de los negocios de Sar: "A diario se montan pollos para aparcar" / ECG

El de Sar es un barrio de los de “toda la vida”, un pequeño pueblo dentro de Santiago, que acoge diversidad de negocios. Desde frutería hasta peluquería, pasando por abogados, asesoría, gimnasio, talleres de vehículos o de artesanía, cafeterías, bares y restaurantes, estanco, ultramarinos, farmacia, carnicería, mercería… el barrio bulle de actividad. Manuel Moure, panadero de la zona de Ponte do Sar, que sigue cociendo en uno de los pocos hornos de piedra activos en Santiago, se queja del escaso espacio de aparcamiento y de la distribución de las plazas de residente que, afirma, “están vacías polo día, e só hai dúas prazas de carga e descarga. Temos moito movemento comercial pero non hai onde estacionar”. Moure denuncia además el estado de las aceras: “Son unha pena”, y la falta de cajeros en el barrio.

La panadería Moure de Sar sigue cociendo el pan en horno de piedra / cedida

Como propuesta para mejorar la movilidad, desde el Espazo Veciñal de Sar han planteado recientemente al Concello la posibilidad de adquirir un solar en la Travesía da Ponte do Sar y hacer un aparcamiento público “para que a xente non estacione onde non debe”.

Desde el concello se muestran dispuestos a “facer bolsas de aparcamento que dean servizo ao barrio”. Apuntan a que en el Carreiro de Picaños o en la Travesía da Ponte de Sar “hai fincas que poden ser acaídas pero que non son de propiedade municipal” y dicen estar abiertos a “explorar esa posibilidade”.

La reurbanización de Castrón Douro

Estado después de la intervención del último tramo de la Rúa de Castrón Douro / Concello

En 2023, el Pleno del Concello de Santiago rechazaba el proyecto de reurbanización de la Rúa de Castrón Douro, propuesto por el gobierno municipal de Xosé Sánchez Bugallo, que modificaba el original tras problemas con su ejecución. El nuevo gobierno nacionalista optó por reponer el pavimento como medida temporal a la espera de retomar el proyecto inicial de Compostela Aberta. En el barrio agradecen esta intervención: "Lo agradece la suspensión", comenta un vecino dedicado al reparto tras el rebacheo en el que se retiró el enlosado para sustituirlo por hormigón.

Durante la campaña de las municipales, la alcaldesa prometió recuperar el proyecto original, que por el momento sigue pendiente. Consultada por EL CORREO GALLEGO al respecto, Goretti Sanmartín afirma que: "Neste 2024 actualizarase o proxecto construtivo para recuperar as rasantes previstas no proxecto orixinal, que logo foron modificadas por afectacións a liñas de servizos". Cuando se definan todas las actuaciones que deben acometerse, "farase unha valoración económica para poder incluíla no orzamento do ano 2025 e licitar a obra".

La vivienda en el barrio de Sar

En las últimas décadas, "o barrio cambiou moitísimo, houbo unha construcción brutal", afirma Beni Castro, natural de O Pino pero que lleva más de treinta años viviendo en Sar. Aquí reside "moita xente do cine, do teatro e do mundo e da arte como Evaristo Calvo ou a directora Jainone Camborda e o escultor Pablo Barreiro... Tamén a alcaldesa Goretti Sanmartín e a concelleira Pilar Lueiro", conta Beni.

Goretti Sanmartín y Pilar Lueiro en el homenaje al párroco de Sar, José Porto Buceta, en octubre de 2023 con motivo de los 50 años de su llegada a la parroquia / Jesús Prieto

Según el Índice Inmobiliario de precios de Fotocasa, la zona del Ensanche-Sar, es en la actualidad una de las más caras de la ciudad. El precio medio de la vivienda alcanza aquí los 2.894 euros por metro cuadrado. El incremento en los precios de la vivienda en el barrio, especialmente en la zona adyacente al Ensanche, refleja una tendencia al alza que se observa en todo el mercado inmobiliario de la ciudad. Factores como la demanda sostenida, la escasez de oferta y la ubicación privilegiada de Sar, cercana al centro, contribuyen a este aumento en el valor de la propiedad.

Desde Raxoi aseguran que están comprometidos con potenciar la función residencial del barrio. "A creación dunha empresa municipal de vivenda ten entre os seus obxectivos fomentar a rehabilitación de vivendas", aseguran en relación a Sar donde "se potenciará a reforma de edificios en desuso".

Conservación del patrimonio de Sar

La Vía de la Plata, la calzada romana que atravesaba de sur a norte parte del oeste de Hispania, pasa por el empedrado medieval de la Calzada de Sar. Desde allí, en la ladera del Gaiás, es desde donde los caminantes de esta ruta pueden divisar por primera vez las torres de la Catedral. Restaurada en 2010 tras años de retraso, en la zona se estableció un sistema de acceso restringido pese al cual muchos vehículos siguen circulando. “O camiño que vén desde a Rúa de Diego Bernal ata a Calzada está bastante deteriorado. Non nos parece normal que os coches vaian por aí e saian atravesando pola calzada por non dar a volta. É máis antiga que o Obradoiro!”, denuncia el Espazo veciñal de Sar.

La Vía de la Plata atraviesa la Calzada romana de Sar / cedida

También se sigue aparcando en el atrio de la Colexiata “cando está prohibido e hai sinais de que non se pode”, asegura Beni. El Consorcio de Santiago acondicionó recientemente el entorno de este templo a través de una pequeña intervención en el muro y el pavimento. Construida en el siglo XII y declarada en 1895 monumento nacional, la Colexiata es una de las edificaciones románicas más importantes de Santiago.

Vista de parte del claustro de la Colegiata de Sar / ECG

Desde la asociación de vecinos de Sar reclaman una mayor atención a la conservación y protección del patrimonio histórico e cultural. "Xa está medrando moito a maleza aquí do lavadoiro de Picaños e a fonte de Santas Mariñas está medio destrozada, non se fai a limpieza das herbas que taponan a canaleta por onde vai a auga e sae á carretera". Desde el Concello afirman que "se está a redactar un proxecto para a rehabilitación dos lavadoiros urbanos, incluíndo o de Picaños" y explican que se hizo una limpieza en el año 2023 y que "neste 2024 executaranse actuacións de mellora, como a impermeabilización do vaso e o selado de xuntas".

El de Picaños es uno de los 'lavadoiros' más singulares de Santiago, con su planta octogonal / Raxoi

La pérdida de comunidad en el barrio

Sar no es ajena a una realidad que refleja los cambios de nuestra era: la vida vecinal muestra indicios de debilitamiento, señalando una pérdida gradual del vínculo que solía unir a sus habitantes.

Sar dispone de instituto, el IES do Sar, que acaba de cumplir 30 años de vida, de agrupaciones culturales como la Agrupación Folclórica Colexiata de Sar, que lleva más de cuatro décadas reivindicando el folclore, o de un Centro Sociocultural. Respecto a este último, desde el Espazo Veciñal de Sar afirman "que está nunha zona moi perigosa, nun cruce" y que "cando se utiliza a sala central queda inutilizado o resto do centro". Su petición es trasladarlo al campo de fútbol de Sar, donde también reclaman la creación de instalaciones deportivas, "que non temos", porque "poderiamos realizar máis actividades·".

Actuación de la Agrupación Folclórica Colexiata do Sar / Producións Celta

"Hai moita xente aquí de alquiler, de paso, o que levou a perder un pouco o espírito de comunidade", confiesa Beni Castro. A pesar de eso, por ejemplo, "seguimos organizando festas, pero os catro de sempre". En Sar se honra a San Blas en febrero y a San Roque y Santas Mariñas en agosto, organizadas por la Asociación Cultural 'Eu de Sar de toda a vida'.

La rotonda de Fontes do Sar y la senda peatonal y ciclista de la Xunta

La rotonda de Fontes do Sar se convirtió este invierno en una piscina tras varios episodios de intensas precipitaciones en la capital gallega. Para evitar que vulvan a producirse y después de evaluar la situación, el Concello de Santiago realizó diversas obras para mejorar el drenajede las aguas pluviales, como nuevas cunetas, pozos de registro, alcantarillas y rejas.

Obras de canalización para mejorar el drenaje de las aguas pluviales en la rotonda de la Rúa Fontes do Sar / ECG

También la Xunta de Galicia, ha aprovechado las actuaciones para la construcción de la nueva senda peatonal y ciclista entre O milladoiro y San Caetano, que atraviesa las Brañas do Sar y está financiada con fondos europeos, para ampliar el colector de pluviales en la zona.

Esta senda no ha estado exenta de polémica: "O carril bici atravesa as Brañas, con 6 metros de ancho, e un presuposto global de case 12 millóns de euros dos fondos Next Generation. Arrasando con todo. Houbo unha modificación porque patrimonio non lles deixou atravesar o adro da Colexiata, senón facíano", denuncia Beni Castro. También desde el Concello de Santiago aseguran que "realizamos alegacións que non foron tidas en conta".

La senda peatonal y ciclista que atraviesa las Brañas de Sar está impulsada por la Xunta al amparo del programa europeo de los Fondos Next Generation, con el fin de favorecer desplazamientos menos contaminantes en las ciudades gallegas y en sus entornos / ECG

La Xunta ha adaptado el trazado en el entorno del cruce sobre el río Sar, de manera que el itinerario tanto peatonal como ciclista aprovechen la pontella existente, suprimiendo la pasarela prevista en el proyecto de trazado sometido a información pública y evitando así la implantación de un nuevo itinerario en la zona inundable de este río. Cuando esté finalizada, la senda de casi 13 kilómetros conectará la localidad amiense de O Milladoiro con el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago y el complejo administrativo de la Xunta en San Caetano a pie o en bici.

El plazo de ejecución del tramo de conexión entre O Milladoiro y la estación intermodal, que comenzó el pasado otoño, es de 18 meses; el del segundo trecho, entre la intermodal y San Caetano, de 15 meses; y este tercer trecho de acceso al Hospital Clínico Universitario de Santiago, de 14 meses.