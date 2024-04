Canarias se rebela contra el modelo turístico: ¿Ha llegado Santiago a la misma situación?

Cerca de 200.000 personas se sumaban este sábado en Canarias a una movilización histórica en contra del modelo turístico. “Canarias se agota” es el nombre de la plataforma convocante entre cuyas reivindicaciones están la limitación de la compra de vivienda por parte de los extranjeros así como la regulación de la vivienda vacacional, que se ha multiplicado en todas las localidades del territorio y traído consigo la subida de los precios del alquiler y una menor disponibilidad de los de larga duración.

20 millones de pernoctaciones en Canarias en 2023

En las Islas Canarias, el turismo de masas es una fuerza dominante, con Tenerife liderando el camino. Durante el año 2023, esta isla experimentó un aumento notable en pernoctaciones, pasando de 2,9 millones en 2020 a un total de 7,5 millones en 2023. El incremento se refleja en toda la comunidad, con cerca de 20 millones de pernoctaciones en las islas en su conjunto durante el año pasado (Galicia rondó los 5 millones). Este crecimiento exponencial del turismo plantea enormes desafíos como la presión sobre los servicios e infraestructuras municipales, el medio ambiente o el precio de la vivienda. Problemáticas que también afectan a Santiago de Compostela, pero ¿son estas comparables y cuáles son las estrategias para frenarlo?

En la capital gallega, el turismo es una fuerza económica significativa, representando aproximadamente el 20% del Producto Interior Bruto de la ciudad. Con una población de 95.612 habitantes, la ciudad cerró el año 2023 con la asombrosa cifra de 838.594 visitantes, 1,5 visitantes por habitante. Este flujo turístico, aunque beneficioso en términos económicos, también ha llevado a una saturación en el casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, donde en agosto se reciben de media casi 3.500 personas al día.

San Cristóbal de La Laguna, ciudad patrimonio de la humanidad

Para comparar estas cifras tomaremos como referencia el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1999, forma parte, como Santiago, del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Con una población de 159.000 habitantes (60.000 más que Compostela), la ciudad enfrenta desafíos similares a Santiago en términos de preservación del patrimonio y gestión del turismo. Anualmente, La Laguna supera el millón de visitantes.

El número de excursionistas (turistas alojados fuera del municipio) que visita anualmente La Laguna alcanzó su máximo en 2019, con 1.438.601 visitantes, una media de 3.941 visitantes diarios. También aquí se constata que el excursionismo es la actividad nuclear del funcionamiento del destino, y se ha debatido cómo optimizar su flujo para evitar la masificación de ciertas zonas.

Controlar y regular las viviendas de uso turístico

La falta de alquiler de larga duración y la subida de los precios de la vivienda son uno de los problemas generados por el boom del turismo. A comienzo de este año, el Ayuntamiento de La Laguna aprobaba por una amplia mayoría la inclusión de limitaciones al alquiler vacacional en su futuro Plan General de Ordenación, actualmente en trámite. Todos los partidos, excepto el PP que se abstuvo, han acordado estudiar medidas para regular este tipo de vivienda turística dentro de las competencias municipales, incluida una moratoria. Además, se insta al Gobierno de Canarias y al Cabildo a controlar las viviendas vacacionales fuera de regulación y a establecer diálogo entre administraciones para abordar la regulación del alquiler vacacional.

El Ayuntamiento de La Laguna aprobó la inclusión de limitaciones al alquiler vacacional en su futuro Plan General de Ordenación / EP

El Parlamento canario acaba de sacar adelante un anteproyecto del Gobierno para regular el alquiler vacacional. Los populares defienden ahora esta norma como el primer paso hacia un "cambio de modelo" solicitado por los manifestantes que protestan contra la masificación del Archipiélago.

Este Gobierno tiene claro que hay que cambiar el modelo turístico y estamos en ello con medidas como el de la vivienda vacacional. pic.twitter.com/qZzDDwAy2t — Manuel Domínguez (@MDominguez_pp) April 18, 2024

El anteproyecto, que estará en exposición pública hasta el 2 de mayo, propone limitar las viviendas vacacionales al 10% máximo de la edificabilidad residencial prevista en los municipios. En España, la ratio de pisos turísticos por cada 100 inmuebles es de 1,29, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). En Canarias asciende a 4,08.

1,02 VUT por cada 100 inmuebles en Santiago

En el caso de Santiago, el INE sitúa en 580 el número de viviendas de uso turístico, lo que supone una ratio de 1,02 por cada 100 inmuebles del municipio aunque la cifra podría ser muy superior a tenor del gran número de pisos en este tipo de alquiler que hay al margen de la legalidad y que se cree que pueden ser la mayoría. Prevista para ser presentada a finales del año pasado, Raxoi aún no ha avanzado la nueva ordenanza que regulará las viviendas de uso turístico. Acusada por la oposición de PP y PSOE de hacer la "vista gorda" con este tipo de alojamientos, Sanmartín pedía disculpas la semana pasada por el retraso asegurando que “se atrasaron un poco los informes técnicos y jurídicos necesarios para que esa ordenanza se pueda llevar a cabo”. La regidora también avanzó que “en las próximas semanas habrá novedades al respecto”, que serán comunicadas a los sectores afectados.

Desde la Xunta, el presidente Alfonso Rueda no se ha cerrado a estudiar la tasa turística que requiere de una regulación autonómica. Destaca que solo el Ayuntamiento de Santiago ha propuesto esta medida y que se deben definir los detalles para su implementación. Argumenta que en lugares con alta presión turística, como Santiago, se generan costos en servicios públicos que no deben ser asumidos únicamente por los residentes. Establece dos condiciones para su hipotética aplicación: que los fondos recaudados beneficien al sector turístico y que cuente con el consenso del mismo. Señala la importancia de ser equitativos con los turistas y excursionistas. El gobierno de Santiago, a la espera de que la Xunta autorice la tasa, está analizando distintas opciones para conseguir gravar a los excursionistas que visitan la ciudad y que no pernoctan, ya que a este perfil de visitante no se le puede aplicar la tasa turística.