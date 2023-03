El Pleno de la Corporación municipal de Santiago aprobó este jueves, con los votos a favor del PP, Compostela Aberta (CA) y BNG, dos proposiciones vinculadas al proyecto diseñado por el Gobierno local para acometer la segunda fase de la reurbanización de Castrón Douro y Sar. La primera, presentada por el grupo municipal nacionalista, "para corrixir os problemas de accesibilidade e inundacións recuperando o trazado orixinal recollido na segunda fase deste proxecto". Y la segunda, planteada por CA, "para que a execución da reforma pendente en Castrón Douro inclúa o rebaixe da calzada e mellore a accesibilidade ás vivendas". Durante las distintas intervenciones, todos los grupos de la oposición mostraron su rechazo a la propuesta anunciada el pasado jueves por el gobierno local, ya que desoye, sostienen, el informe de la Comisión de Patrimonio. Este plan también desató las críticas de los vecinos de la zona.

Durante la sesión plenaria de este jueves, la portavoz municipal del BNG, Goretti Sanmartín, propuso que el Gobierno local realice "as xestións necesarias para corrixir os problemas de accesibilidade e de inundacións no proxecto das obras previstas en Castrón Douro, para alén de proceder á humanización de espazos de encontro e lecer, que poñan en valor edificios singulares na entrada en Compostela pola Vía da Prata". “As obras de Sar deben recuperar a cota do trazado orixinal, crear espazos de socialización e poñer en valor o barrio que dá entrada á Vía da Prata en Santiago”, incidió.

“Esiximos que traballen a dúas mans: unha, solucionando os problemas máis urxentes, de fochancas e lousas levantadas, e outra iniciando o proceso de tramitación para que Telefónica desprace o prisma e buscar os recursos económicos que faltan”, afirmó durante su intervención. “Que agora digan que a veciñanza está a favor do actual proxecto non é certo”, advirtió, “e pedimos que busquen consenso e lle fagan caso á subcomisión técnica de Patrimonio para realizar ben esta obra co fin de que resolva os problemas de accesibilidade e recuperar o trazado orixinal”, añadió.

Asimismo, señaló que "a veciñanza de Sar está preocupada con este novo proxecto para esta fase das obras previstas en Castrón Douro e Sar". "De feito, no proxecto de 2014 estaba recollida esa nivelación que reclaman e foi un compromiso político e do persoal técnico municipal trasladado á veciñanza para recuperar a cota do trazado antigo coas persoas propietarias que realizaron obras de rehabilitación en vivendas da zona", indicó.

Sanmartín destacó, además, que el proyecto inicial "melloraba substancialmente a humanización do espazo, creando unha praza pública e favorecendo lugares de encontro e socialización cun bo acceso aos inmóbeis". “É relevante que desde a Comisión de Patrimonio se estude esta zona como un espazo acaído como unha peza singular de fácil conversión nunha praza dotada dos elementos precisos para ser un lugar de encontro”, afirmó. Además, incidió en que la Comisión de Patrimonio reunida el 7 y el 21 de marzo dijo por dos veces que "o proxecto orixinal era mellor".

Por parte del Gobierno local, durante la presentación del plan, el concelleiro de Obras, Gonzalo Muíños, y la edila de Urbanismo, Mercedes Rosón, indicaron que con la nueva propuesta se mantendrá el nivel de la rasante, lo que implica la incorporación de patines para el acceso a algunas viviendas de la calle; se ampliará el ancho de las aceras hasta alcanzar los 1,80 metros y de los carriles hasta los tres metros. “Se reducirá la sensación de encajonamiento actual de algunas de las viviendas y al mismo tiempo se garantiza la accesibilidad en todos los edificios”, subrayó Muíños.

Además, añadieron que "se resolverán problemas relacionados con el saneamiento de fecales y pluviales y se renovará la instalación eléctrica, los elementos de alumbrado público y las canalizaciones de abastecimiento de agua y gas". También apuntaron que se ejecutará una canalización a lo largo de la calle que permita el soterramiento de la red eléctrica y se dotará a la zona de contenedores soterrados para el reciclaje de residuos.

Para las pavimentaciones, se emplearían los mismos materiales de la actuación realizada en el tramo superior de Castrón Douro y Patio de Madres y en la zona inferior de Sar. Así, entre el cruce con Curros Enríquez y Olvido la solución sería de hormigón gris claro paras las aceras, hormigón negro semipulido en la calzada -que “soporta un tráfico diario y pesado, como autobuses"- y piedra en los patios de acceso a edificaciones.