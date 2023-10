Después del rosario de incidencias que provocó la gran tromba de lluvia que cayó sobre Santiago la tarde-noche de este miércoles, el Concello de Santiago señala que se trató de una “situación excepcional” cuya magnitud no estaba prevista. No obstante, asegura que “desde o 1 de outubro Viaqua e Urbaser estaban a desenvolver o encargo de realizar o traballo, de xeito coordinado, para a retirada de follas de árbores e de limpeza de sumidoiros, polo que os sumidoiros estaban limpos e esta non foi a causa dos asolagamentos”, en palabras de la concejala portavoz del gobierno local.

Míriam Louzao señaló que el Concello tiene conocimiento de “problemas de carácter estrutural nas canalizacións de augas pluviais que veñen de décadas atrás sen resolver e que provocan problemas de asolagamento en localizacións concretas cando se producen episodios de fortes chuvias”. Con esto, detalló que en un informe reciente de Viaqua se destacan “22 puntos conflitivos”, y también indicó que se ha detectado un “problema derivado da utilización de materiais non permeables na construción de obras públicas, como acontece na avenida de Lugo coa obra realizada recentemente pola Xunta”. Apuntó a esta circunstancia como una de las principales causas de que la rotonda de Fontes de Sar sufra inundaciones severas cada vez que se registran lluvias abundantes. Aluvión de incidencias en Santiago con inundaciones y desprendimientos por lluvias intensas La portavoz del Ejecutivo municipal señaló que para solucionar el problema estructural que provoca las inundaciones en la rotonda sería necesaria una partida de un millón de euros. Louzao indicó que este ha sido “o punto máis problemático, onde se formaron bolsas de auga que chegaron a deixar bloqueados oito vehículos o mércores pola tarde e que volveu requirir a presenza dos bombeiros en dúas ocasións este xoves pola mañá”. Con respecto a la actuación para evitar esta situación de colapso, explicó que “é unha obra estrutural potente, cun orzamento elevado. Estamos analizando esa situación, tamén falaremos coas outras administracións que teñen máis capacidade económica para poder levar a cabo esa obra que non é unha cuestión dun arranxo puntual”. Louzao aseguró que la situación en la rotonda se agravó a raíz de la reforma de la avenida de Lugo por parte de la Xunta. Indicó que los materiales que se utilizaron en la obra no son permeables por lo que impiden que el agua se filtre. Así discurre por la pendiente hacia la zona de Fontes de Sar, donde está la rotonda que sufre graves inundaciones. Consultado por EL CORREO GALLEGO, el director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, señaló ayer que el problema de aguas pluviales en el nudo de Concheiros “es histórico y con desbordamientos continuos”, porque allí convergen diferentes conducciones de agua que confluyen en un colector que desde este punto hacia abajo tiene un diámetro inferior al de este punto hacia arriba. Con esto, indica que en el transcurso de las obras del plan de los Camiños de Santiago, “el Concello nos pidió que incluyésemos la renovación de la red de pluviales en ese tramo aumentado la capacidad y haciendo un bypass que permitiera que cuando hubiese mucha cantidad de agua se desviase por la calle Berlín para que el exceso derivase a la red de Fontiñas”. Este es el motivo por el que, según Menéndez, la rotonda de Fontes do Sar puede estar sufriendo colapsos de forma sistemática. En todo caso, asegura que la intervención llevada a cabo por la Xunta en el nudo de Concheiros ha permitido mejorar la situación con respecto a antes. José Ángel Docobo: "Cayeron 30 litros en media hora, es una barbaridad, algo que pasa una vez cada diez años" “Lo más probable es que haya que meter allí un megacolector que lleve el agua hasta el colector del Sar, que es una obra bastante potente”, señala el responsable de la Axencia de Infraestruturas, antes de admitir que solucionar este problema “nos importa mucho porque es un tramo que vamos a rehacer con la obra de la senda entre la intermodal y San Caetano, lo cual le ahorraría al Concello el coste de la reposición de pavimento porque inmediatamente después se empezaría la senda”. Operativo especial Por otro lado, a raíz del rosario de incidencias provocadas por el aguacero de este miércoles el Concello puso en marcha un operativo de 30 personas a mayores de los 20 efectivos de recogida de residuos que también ayudaron a levantar y colocar los contenedores desde las 16.00 a las 4.00 de la madrugada. Además, la Policía Local y los Bomberos realizaron más de una veintena de intervenciones entre las siete de la tarde y las nueve de la noche de este miércoles. Confirmó que los servicios de emergencias recibieron numerosas llamadas pidiendo ayuda de personas que se vieron atrapadas por las inundaciones, aunque, según precisó, no ha sido necesario realizar ningún rescate. Debido a las fuertes lluvias también se produjo un desprendimiento de tierra en el Camiño da Ameixaga, en el entorno del Seminario Menor de Belvís. Míriam Louzao señaló que desde el departamento de Urbanismo están elaborando un informe sobre los desperfectos de este muro”, tras una inspección realizada ayer de mañana para que la propiedad proceda a su arreglo. Además, informó de la actuación de los bomberos en la rotonda de O Restollal y en O Castiñeiriño a causa de bolsas de agua en la red viaria, y en numerosos puntos como la calle de A Estrada, O Restollal o la avenida de Lugo para reubicar tapas de alcantarillas. En cuanto a las inundaciones, se registraron incidencias en el túnel de As Cancelas, en el aparcamiento de Santiago de Chile, en establecimientos comerciales de Santiago de Chile y Frei Rosendo Salvado, en Casas Reais, en la rúa das Hortas y también en San Clemente. El PP exige el cese de Louzao y disculpas del BNG por el ataque a Verea El Partido Popular de Santiago solicitó ayer el cese de la portavoz del gobierno del BNG, Míriam Louzao, por las referencias al líder del PP de Santiago. La concejala nacionalista calificó las críticas del líder del PP por las inundaciones como un “oportunismo ruin”, al tiempo que apuntó que “só busca pretextos para facer declaracións neste sentido nunha escalada de violencia que está tomando tal dimensión que calquera día pide a intervención da ONU directamente nesta cidade”. La viceportavoz del PP, María Baleato, pidió una disculpa por parte del BNG por estas declaraciones, al tiempo que calificó de “intolerables” los términos en los que se refirió la portavoz nacionalista a Borja Verea, acusándolo de “hacer declaraciones en una escalada de violencia” o hablando de una posible “intervención de la ONU”. Para la edil popular este tipo de afirmación demuestra que este gobierno “no encaja bien la crítica”, ya que “Borja Verea denunció expresamente una falta de diligencia, una ineptitud que roza el descuido por no tener el sistema de alcantarillas limpio y preparado para las primeras borrascas”, declaraciones hechas en su “legítima condición de principal partido de la oposición y tras advertir continuamente en las últimas semanas que íbamos a tener un problema con la primera borrasca por esta falta de limpieza que estaba a la vista de todo el mundo”. Baleato destacó que el hecho de que Verea acudiera la tarde noche del miércoles a visitar viviendas, comercios e instalaciones municipales para interesarse por los daños causados por las inundaciones “es lo normal” dentro de la labor de un representante municipal, “pero lo que igual tiene difícil explicación es por qué no hizo lo mismo la alcaldesa Sanmartín, por la que preguntaban los vecinos”. Por su parte, los socialistas compostelanos reclaman a la alcaldesa de Santiago medidas preventivas ante una situación que, aseguran, fue “más allá” de las inundaciones habituales “en zonas críticas por la propia orografía de la ciudad”. Precisamente por eso, la concejala Mila Castro insiste en que es necesario reforzar la atención para la eliminación de las hojas de árboles acumuladas, la limpieza de las alcantarillas y mejorar las canalizaciones. Recuerda que el pasado invierno “hubo días en los que se superaron los 47 litros por metro cuadrado y, fuera de los puntos conflictivos, no tuvieron lugar, ni mucho menos, las inundaciones de este miércoles”. Castro quiso reconocer además el trabajo hecho por los equipos de seguridad, Bomberos, Protección Civil, Policía Local y las empresas concesionarias de los servicios municipales en una noche “muy complicada” y, ante la que reclama, “que se pongan en marcha las medidas necesarias para que no vuelva a ocurrir”.