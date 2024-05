Pacientes del CHUS abordan con el Sergas un cambio en el sistema de citas de Oncología que solucione los retrasos

Pacientes del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) se reunieron este martes por la tarde con el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y el nuevo gerente del área compostelana, Ángel Facio, para trasladarles su malestar por los retrasos de meses en sus citas para revisión en el servicio de Oncología. En este encuentro, de unas dos horas de duración, le han trasladado al nuevo equipo del Servizo Galego de Saúde (Sergas) la necesidad de cambiar el sistema de citas conocido como "el buzón", es decir, al finalizar su última revisión se quedan a la espera de que les llamen para poner fecha a la siguiente.

Según traslada a la agencia Europa Press el presidente de la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS, Fernando Abraldes, encontró en los nuevos responsables del Sergas "intención" de escuchar sus peticiones y de abordar estos cambios para solucionar unos retrasos de meses que están motivados por la ausencia de personal del servicio de Oncología por diversas causas.

Precisamente, este mismo martes Ángel Facio tomaba posesión de su cargo como gerente del Área Sanitaria de Santiago-Barbanza y, tal y como avanzaba el propio conselleiro, esta tarde se reunía con la asociación y con pacientes de cáncer del Clínico.

Abraldes celebra la celeridad con la que se ha producido el encuentro y que supone un "cambio de actitud" con respecto a la anterior gerente, Eloína Núñez. Sin embargo, advierte que "lo que importan son los hechos, no las palabras". Según el presidente de la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS, en esta extensa reunión también han pedido ampliar la dotación de psicólogos para pacientes de cáncer, así como mejorar el servicio de atención al doliente porque actualmente "no resuelve los problemas".