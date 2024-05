La primera jornada de huelga de los trabajadores de Iberia en Lavacolla cancela al menos 14 vuelos

Los trabajadores de Iberia en el aeropuerto Rosalía de Castro se plantan ante la sobrecarga de trabajo que supone asumir parte de los vuelos de la terminal viguesa de Peinador. Desde el pasado 6 de mayo, cada día Lavacolla suma 16 operaciones extra y la plantilla prácticamente no se ha incrementado. UGT ha convocado a la huelga a los 104 empleados en la sección de carga y a los 112 de administración. Pese a los servicios mínimos decretados, el paro afectará hoy al menos a 14 operaciones de la terminal compostelana. La convocatoria se mantiene también mañana pero aún no se conoce con exactitud qué vuelos se cancelarán.

La conexión a Madrid será la más perjudicada, con ocho operaciones desprogramadas (tanto de ida como de vuelta) de Iberia y de Air Europa. Tampoco habrá vuelos de ida y vuelta a Bilbao, ni dos conexiones a Barcelona de Vueling. Roberto Rivas, delegado sindical de UGT en Iberia Santiago, explica que además de la jornada de paro se convocará una concentración de protesta de los trabajadores a las 12.00 horas en la pista de salida del aeropuerto. “La plantilla está desbordada”, explica el sindicalista, “no se hicieron las contrataciones necesarias para asumir la carga de trabajo”. En un primer momento y pese a que se conocía desde hace meses que el Rosalía de Castro asumiría el 60% de los vuelos que se operaban en Vigo, Iberia no incrementó el personal. “Al final para carga y descarga llegó un refuerzo de ocho personas que es insuficiente, nosotros habíamos pedido 20”, indica Rivas. En administración, subraya, “no contrataron a nadie”.

UGT denuncia que el incremento del tráfico aéreo en la terminal compostelana ha supuesto que los trabajadores de Iberia puedan soportar turnos de trabajo que se prolongan desde las 5 de la mañana hasta las 18.00 horas, con jornadas partidas para atender picos de trabajo, “lo que dificulta seriamente la conciliación de la vida laboral y personal de los trabajadores y trabajadoras”. El sindicato asegura que “estas condiciones precarias afectan a la salud de los trabajadores con riesgos muy serios, tanto físicos como psicológicos”. UGT ya llevaba tiempo denunciando esta situación en servicio de handling de Iberia de Santiago y la empresa se escudó “en supuesto normal funcionamiento y da la callada por respuesta”, afirma.

A las protestas de los trabajadores de Iberia podría sumarse a partir de la próxima semana la de los empleados de las contratas que se encargan de servicios como limpieza, mantenimiento, seguridad o cafeterías. El portavoz de la CIG en Lavacolla, Rafa Peña, explica que la próxima semana hay convocada una asamblea para decidir las medidas a tomar. Desde el sindicato nacionalista apoyan también las acciones de protesta del comité de Iberia. “Los trabajadores de las contratas están al límite”, indica Peña. La CIG denuncia que el servicio de limpieza está colapsado, igual que las tiendas o las cafeterías. “Aena tampoco hizo nada. Lo más grave hasta el momento es el tema del personal sanitario, muchos días no hay ni un ATS en el aeropuerto por lo que si pasa algo hay que llamar al 061”.

Aparcamiento colapsado

Tanto UGT como la CIG denuncian también el colapso del aparcamiento de la terminal compostelana y la escasa alternativa de transporte público para los pasajeros que llegan desde Vigo. En un primer momento, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, había anunciado buses lanzadera a la terminal compostelana, pero después solicitó a la Xunta que los habilitase. Lavacolla comenzó a asumir las operaciones de Vigo sin ningún servicio extra de transporte público. A los tres días, explica Rafa Peña, la administración gallega puso tres autobuses diarios de Vigo a Santiago y otros tres de vuelta. “No cubre la totalidad de los horarios, hay gente que tiene que esperar más de cinco horas para poder embarcar”, sostiene el portavoz de la CIG en Lavacolla.

Los sindicatos denuncian que la situación que se vive estos días en el aeropuerto era perfectamente previsible desde hace meses. Pero ni las compañías áeras, ni las empresas de servicios, ni la propia Aena tomaron medidas. “Así ahorran dinero, el aeropuerto está perfectamente preparado, no es un problema de capacidad. Pero no se hizo el refuerzo de personal suficiente”, asevera Rafa Peña. “En Peinador hay 500 trabajadores y asumimos el 60% de los vuelos, no digo que reforzaran con 300, pero había que contratar más gente”, añade.

Horas extra

Hasta ahora Lavacolla está funcionando gracias a las horas extraordinarias que realizan los empleados, pero el representante sindical de la CIG alerta que las bolsas de horas se acaban y en verano —cuando ya se incrementan los vuelos en la terminal compostelana— podría haber un nuevo problema.