Sanidade confirma cambios en las consultas oncológicas del CHUS: se adaptarán a "la agresividad o el riesgo de recurrencia"

Nuevo capítulo en la controversia provocada por los retrasos en las revisiones de pacientes oncológicos del CHUS. El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha confirmado que habrá cambios en la realización del seguimiento de los pacientes del servicio de Oncología en el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, donde se registran meses de retraso en las consultas de revisión. Así, se estudiará "perfilar" los seguimientos en función de "la agresividad" del tumor "o el riesgo de recurrencia", es decir, de recaída una vez superada la enfermedad.

Tras las continuas denuncias de los pacientes de Oncología por estos retrasos, difundidas durante los últimos meses a través de la Asociación de Usuarios do CHUS, Gómez Caamaño ha reiterado que la nueva dirección buscará "llegar a un acuerdo" para solventar esta situación que se debe a la falta de profesionales. El conselleiro cree que hay que "gestionar bien" los recursos que ya existen e, incluso, aumentarlos en la medida de lo posible "para que las consultas vayan más rápido".

En todo caso, Caamaño se ha comprometido a revisar los protocolos de seguimiento de los pacientes, pero siempre "en función de la evidencia que hay publicada". "No todos los pacientes tienen el mismo tumor ni con la misma agresividad", ha explicado. Y es que la solución, a su juicio, pasa por "perfilar" la cadencia de las consultas en base a estos parámetros. Asimismo, sobre las quejas de la Asociación de Usuarios do CHUS por la saturación en el hospital de día de Oncología, el conselleiro ha avanzado que estudiará "algún cambio en la gestión" para que esta situación "no sea lo sistémico, sino puntual".

Varios pacientes oncológicos del CHUS relataron a mediados de mayo las consecuencias "físicas y anímicas" que acarrean dichos retrasos en las revisiones. “Seguimos saliendo de nuestras consultas de revisión sin una cita fijada, ya que se nos introduce en el sistema de buzón y quedamos en un limbo en el que ni figuramos en ninguna lista de espera ni sabemos cuándo seremos atendidas”, denunciaron, tal y como recogió este diario. Sus denuncias tenían un denominador común: las críticas al sistema de citas, conocido como "el buzón", según el cual al finalizar su última revisión se quedan a la espera de que les llamen para poner fecha a la siguiente. Un sistema que "vulnera la normativa de la propia Consellería, y añade más incertidumbre a la ya complicada situación de los enfermos”, según el portavoz de la Asociación de Pacientes e Usuarios do CHUS, Fernando Abraldes, quien considera un error buscar “una solución puntual” a “un problema estructural”.

Javier Rosende Novo

Mientras, los sanitarios hablan de un problema de gestión y lo achacan a recortes en las plantillas. "Hace dos años hubo movimiento de personal a raíz de la OPE (Oferta Pública de Empleo) y en Santiago se redujo la plantilla. Ignoro por qué se sacan más plazas en un sitio que en otro pero nuestra realidad es esta: continuamos siendo menos de los que éramos hasta ese momento. Por ello, no podemos atender todo lo que atendíamos", explicaba hace días a EL CORREO GALLEGO un oncólogo que trabaja en el área sanitaria de Santiago. "En esas circunstancias se prioriza el trabajo. Hay cosas que no puedes dejar de atender, como pacientes que están a tratamiento activo con quimioterapia o primeras visitas, eso se prioriza. Pero dejas de ver a pacientes que están en una etapa de seguimiento o con tratamientos orales sin efectos secundarios", añadía.

La situación, aseguraba, ha generado "una lista de espera que nunca había ocurrido. Y que nunca se ha llegado a solucionar". La clave, en su opinión, es que el CHUS nunca ha llegado a recuperar la plantilla que tenía en el pasado: "Ya en 2023 los oncólogos hicieron horas extra porque se había generado una lista de espera, pero en ningún momento se solucionó el problema de base, que es actualizar la cifra de personas que se necesitan para sacar el trabajo adelante. Este problema existe desde hace tiempo y se conoce desde hace tiempo pero no se ha solucionado".