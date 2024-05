Los usuarios aplauden el estreno del autobús directo al aeropuerto: "A liña 6 estaba moi saturada"

Hasta hace poco, la línea de bus 6A tenía doble función: llevar a los turistas al Aeropuerto Santiago-Rosalía y cubrir el transporte de la línea 6 los días no laborables. Pero a partir del 24 de mayo, se desdoblarán los tramos 6A del 6. Ahora la línea 6A saldrá de la Estación Intermodal a el Aeropuerto Santiago-Rosalía, y ofrecerá servicios directos al aeropuerto desde la estación intermodal sin paradas a través de la autovía, y otros que mantendrán las actuales paradas del trecho urbano.

En una ronda de prensa en la que participó el gerente de Tussa, José Ramón Mosquera, y el concelleiro de Mobilidade, Convivencia y Centros Socioculturales, Xan Duro, este último explicó que “a liña que chega ao aeroporto volve estar moi tensionada, con moitas expedicións nas que os autobuses completan a súa capacidade provocando prexuízos aos veciños e veciñas”. Añadía que esto es una situación que se ha repetido desde finales de 2020 “cando o Concello tivo que asumir a liña unha vez que a Xunta deixou de prestar o servizo da conexión ao aeroporto, e estase vendo agravada nas últimas semanas polo incremento de actividade no aeroporto Rosalía de Castro”.

En la página web del servicio de autobuses, ahora los fines de semana y los festivos habrá buses tanto de la línea 6 como de la 6A para cubrir ambas demandas. Ahora bien, este tipo de modificaciones conllevará un cambio en las frecuencias, al ser dos tipos de líneas de 6A. Cada una tendrá una frecuencia de 40 minutos, asegurando que de lunes a viernes haya un bus 6A cada 20 minutos. Los sábados, domingos y festivos la línea directa tendrá una frecuencia de 60 minutos y la que tiene paradas de entre 20 y 40 minutos.

De momento parece que los usuarios de bus no se han enterado de estos cambios, ya que muchos no eran conscientes del nuevo recorrido y las modificaciones. Una de las chicas que esperaba al bus para ir al aeropuerto expresaba que una línea para el aeropuerto “é necesario, porque ao final estaba saturada a liña de San Marcos aos Tilos con turistas e había veces que o bus ía tan cargado que non se abría a porta e que non podían coller a xente, e iso non pode ser”. En general la gente se mostraba conforme con este cambio, pero les preocupa que no se organicen los buses para cubrir la demanda existente. Un estudiante comentaba que “si se cubren las paradas que lleguen más allá de San Marcos, no hay problema, porque yo vivo en O Pino y hoy casi llego tarde a un examen por estos cambios. Se necesita sementar las líneas, pero que siga habiendo estos buses”.

