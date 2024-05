Cumbre política en Santa Comba tras la 'rebelión' vecinal a favor del eucalipto

“La convocatoria de una reunión para abordar posibles cambios en el Plan Xeral llegó ayer –por el lunes– a la tarde, pero es posible que les mandemos por escrito nuestra postura, que ya conocen bien”. Es el testimonio de la líder del PP de Santa Comba, María Pose, a la reacción del ejecutivo local socialista tras la marea vecinal que reunió la asociación de Produtores de Madeira do Xallas, Promaxallas, y que abarrotó el auditorio xalleiro. Allí acudieron más de 400 vecinos agobiados por los más de mil expedientes pendientes debido a sus cultivos de eucaliptos en terrenos donde no se puede (como en suelo de protección agropecuaria).

Por su parte, José Manuel Recarey, presidente de Promaxallas, se ratificaba no solo en que ya han llegado “entre 400 e 500 sancións”, aunque en muchos casos rebajan por pronto pago y por el hecho de arrancar unos árboles que, a juicio de la Xunta, violan la ley. Asimismo, tiene constancia “doutros 700 expedientes” que se están tramitando. Y a su juicio, la reunión entre las dos formaciones que tienen representación en la Coporación de Santa Comba “está ben, porque todo o que sexa para que arrinquen co proceso de cambio do PXOM é positivo, pero imos xa fóra de prazo, e tiñan que reaccionar hai dez anos, cando saiu a lei”.

Número de afectados

En cuanto al número de perjudicados, Recarey cree que “afecta a meirande parte dos veciños, porque moitos deles, incluso gandeiros, empregan leiras para plantar eucaliptos”, y vuelve a subrayar que basta con echar un vistazo a un mapa que recoja la calificación de las fincas para percatarse de que “apenas temos solo forestal”, sobre un 5 por ciento.

De cualquier forma, para los responsables de Promaxallas hubiera resultado mucho “máis eficaz” que los gobernantes y representantes de la Xunta y el distrito forestal hubieran acudido a la reciente toma de contacto con los afectados: “Que fácil tiñan vir a reunión e dicir que existía vontade, porque a verdade é que ata lles ofrecemos pagar nós aos técnicos de cara a revisar os documentos urbanísticos”, apostilla.

Los propietarios de cultivos de eucalipto, y también de pino, destacan además que en las nuevas concentraciones parcelarias, como Santa Sabiña, Arantón o Freixeiro, “xa se esta introducindo o catálogo de usos que inclúe zonas forestais”, una labor que Agader “comprometeuse a rematar antes de 2026”. Pero hasta en estos casos cree que la Administración se está pasando de frenada, “porque multan se detectan plantacións nos engadidos ás fincas forestais”. En cuanto a la interposición de recursos, Recarey opina que los pequeños propietarios prefieren pagar, “pero temos previstos para setembro tres contenciosos de outros tantos donos de grandes masas de terreno que pensan que teñen razón”.

Testimonio de los populares

María Pose, portavoz del Partido Popular de Santa Comba, recuerda que “xa no noso programa electoral pedimos cambios no Plan Xeral”, indicando lo perentorio de modificar y ampliar las zonas urbanas, así como el suelo industrial y el destinado a explotaciones agropecuarias, sin olvidar la necesidad de plasmar el paso del Camino de Santiago. Pero también insta a una “revisión do PXOM que permita integrar extratexias de manexo forestal e de uso do solo que resulten positivas para toda a veciñanza”. Precisamente, estos apartados aparecían reflejados en una moción que el PP intentó debatir, sin éxito, en el último pleno, recordando que ya en el año 2014 en Santa Comba había 4.000 hectáreas dedicadas al cultivo de eucalipto... que hoy en día son el doble.

