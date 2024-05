Cientos de vecinos reclaman cambios en el Plan Xeral de Santa Comba ante las sanciones y trabas para cultivar eucalipto

Más de 350 personas acudieron a la llamada de la Asociación de Produtores de Madeira do Xallas, Promaxallas, ante la amenaza de al menos 700 nuevos expedientes sancionadores que están tramitándose por el cultivo de eucaliptos en espacios de Santa Comba donde, en teoría, no está permitido. “Xa houbo entre 400 e 500 denuncias” en el entorno, apuntaba el presidente de este colectivo, José Manuel Recarey. Y fueron “de 601 euros para arriba, obrigando ademais a cortar as árbores”, lamentaba. Finalmente, y a mano alzada, se acordó reunir firmas para presentar ante la administración local para adaptar el Plan Xeral.

El objeto del cambio en dicho documento urbanístico pasaría por forzar “a clasificación do solo rústico de protección forestal”, y sería una de las alternativas por las que están luchando. Pero también se podría lograr instando a Agader “a realizar o catálogo parcial e paralizar as sancións mentras non realizan ese compendio de usos”, lo que les permitiría ganar suelo forestal apto para eucaliptos.

Del mismo modo, se acordó solicitar permiso para manifestarse en la capital xalleira y ante la consellería que tiene las competencias de Montes en Santiago.

El problema, muy parecido al que sufren los productores en el municipio de Vilasantar, es que “temos 8.000 hectáreas de eucalipto fóra de ordenamento porque no Plan Xeral de Santa Comba aparece case todo catalogado como solo de protección agropecuaria” lo que impide a este gremio acometer dichos cultivos. A su juicio, la solución pasaría por aumentar los espacios dedicados a producción forestal en el PXOM cuanto antes, ya que “por exemplo no solo rústico ordinario entendemos que si poderiamos plantar”.

La otra salida sería que Agader pusiera en marcha “dunha vez” la catalogación que, en teoría estaría acabada en 2025, pero de la que no tienen noticia. Paradójicamente, y siempre según Promaxallas, “estes problemas non se dan na Baña e Coristanco –ayuntamientos limítrofes a la capital xalleira–, porque alí teñen moito solo forestal”.

Desde 2014

Al parecer, las primeras denuncias contra promotores de plantaciones empezaron a llegar ya en 2014, sobre todo en la zona de Castriz y Bazar. Y el caso es que estos vecinos tienen que conjugar las competencias municipales y automómicas para llevar a cabo su trabajo, motivo por el que invitaron a la reciente reunión a representantes de Agader, del Concello y del Distrito Forestal de Vimianzo, “pero sen éxito; queremos que se paralicen as sancións e fagan un catálogo parcial de usos mentras non se modifica o PXOM”, acaba Recarey.

Versión municipal

El regidor de Santa Comba, el socialista Alberto Romar, hacía hincapié en que “dende o Concello estamos abertos a traballar para facer o que sexa mellor para o conxunto da veciñanza, pero sempre tendo en conta que hai lexislación autonómica superior ao PXOM”. Así, recuerda que en los últimos meses “xa se levaron a cabo reunións e xuntanzas co obxetivo de enfocar a problemática da mellor maneira para poder dar unha resposta acorde ás necesidades do conxunto da veciñanza, pero, reiteramos, sempre tendo en conta os condicionantes de normas de rango superior ás que o PXOM debe adaptarse”. A su vez, desde Promaxallas tienen la convicción de que Agader se ceñiría a los eventuales cambios del Plan Xeral antes de aplicar o adaptar los suyos.

