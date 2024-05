Altercado entre un chófer de la línea 6 y viajeros extranjeros en la parada de O Hórreo: "Querían subirse sí o sí"

Desde el estreno el pasado viernes del desdoblamiento de la línea 6A -que hasta entonces cumplía la función de llevar a los viajeros hasta el Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro y, por otro lado, cubrir el transporte de la propia línea 6 los días no laborables- son muchos los viajeros que todavía no se han enterado de estos cambios. Esta era una medida muy demandada por los compostelanos durante los fines de semana, dada la saturación que soporta la línea debido al gran número de turistas que la usaban para trasladarse de la manera más económica hasta Lavacolla.

Un grupo de turistas acuden a la parada de la rúa de O Hórreo en la que ocurrió el altercado este lunes / Antonio Hernández

Los turistas tienen ahora dos opciones para llegar hasta Lavacolla: por un lado, la lanzadera directa 6A, que parte de la Estación Intermodal con destino directo a Lavacolla, sin paradas y a través de la autovía; por otro, la misma línea pero efectuando paradas. Tras estos cambios, la confusión todavía impera entre los turistas que visitan Santiago, quienes, al no estar bien informados, acuden a la parada situada en la rúa do Hórreo para tratar de coger algún autocar que los lleve al aeropuerto. Fue esto precisamente lo que provocó una discusión la tarde de este lunes entre un grupo de viajeros extranjeros y uno de los conductores de la línea 6.

Ocurrió en torno a las 17:00 horas en la parada situada más cerca de la Plaza de Galicia de la citada calle. Una usuaria que ese momento viajaba en el autobús asegura a EL CORREO GALLEGO que, a pesar de que el chófer trató de explicar que el itinerario de la línea 6 no finaliza en el aeropuerto, el desconocimiento del idioma llegó a ocasionar "una discusión" en la que el conductor llegó a bajarse del autobús.

"Querían cogerlo sí o sí, el chófer intentaba decirles que no subieran porque no va al aeropuerto y les remitía a la intermodal", señala esta compostelana a este diario. Un incidente que no que llegó a más pero que generó un pequeño debate entre los pasajeros con comentarios sobre la "falta de información" tras los cambios en la línea.