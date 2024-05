Degustaciones a precios populares y ‘triunfitos’ para una Festa do Galo de Curral de Cruces que llegará este fin de semana

La Festa Gastronómica do Galo de Curral del Concello de Vila de Cruces, de Interese Turístico Galego, vuelve este fin de semana en su edición número 30. Para el sábado está previsto el XXX Festival de Bandas de Música de Galicia (18.00 h., Praza Juan Carlos I) con la Unión Musical de Ponteledesma, Cultural de Salceda de Caselas y la Artística de Merza.

Ya el domingo, jornada grande presentada por Mercedes Seijo; habrá pasacalles con O Arco de Merza y Vai-Nela de Salgueiros desde las 11.00 horas; exhibición de coches antiguos con la Escudería Históricos do Deza (Praza do Concello, 11.30 horas); Odaiko a las 12.10 horas; pregón con Víctor Fábregas a las 12.45 horas y concierto, a las 13.00 horas de la Edad de Oro del Pop Español, que incluye a Pablo Perea (La Trampa), Naím Thomas (primera edición de OT), Javián (primera edición de OT) y Patricia Aguilar (finalista en Tu cara no me suena todavía). Degustación de galo de curral (300 raciones a 3 euros en la Praza do Concello) y verbena con Los Satélites, a las 18.00 horas.

Asimismo, el regidor Luis Taboada y el edil de Cultura, Julio López, divulgan que "o deporte tamén será protagonista da festa e o Concello de Vila de Cruces programou a iniciativa O Galo co Deporte que terá lugar o domingo, 2 de xuño, na Praza do Concello". Allí se organizarán "unha serie de paseos ou rutas para desfrutar a todas as idades, sen pensar na competición como o principal obxectivo". Así, está prevista "unha ruta para motos de monte, quads e buggies de 60 quilómetros, chamada O Galo Trotamontes, ás 11.00 horas. Tamén a actividade O Galo Pedalea, cunha ruta para bicicletas de 15 quilómetros que comezará ás 11.15 horas. Os cabalos terán tamén o seu oco en O Galo Cabalga, cunha ruta cabalar de 15 quilómetros que sairá da Praza do Concello ás 11.30 horas. Outra opción para participar será O Galo Corre, cunha edición para pitiñas e pitiños de 150 e 500 metros, ás 12.00 horas. A xornada pecharase ás 13.00 horas coa actuación do Dúo Crazy e uns pinchos para todas as persoas participantes", trasladaban.

Será necesaria la inscripción previa obligatoria para participar en las diferentes propuestas de O Galo co Deporte, abierta hasta el 29 de mayo en la Sede Electrónica o en el Rexistro do Concello de Vila de Cruces (formularios en la web municipal).