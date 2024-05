Trasladan en helicóptero a un veciño de Coristanco que caeu do tellado da súa casa

Un veciño de Coristanco foi trasladado en helicóptero ao hospital esta tarde despois de caer do tellado da súa casa. Unha muller foi quen deu a voz de alamar ao 112 Galicia ás 17.00 horas, sinalando que o home caera de costas desde o tellado da súa vivenda, situada na rúa de Muíño en San Tomé de Xaviña. Ademais, a alertadora indicou que o varón atopábase consciente e que caerá dende unha altura de dous metros.

Decontado, os xestores do 112 Galicia informaron do suceso ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, quen mobilizou ata o punto ao helicóptero medicalizado con base en Santiago. Tamén tiveron coñecemento do accidente o GES de Ponteceso, a Garda Civil da Coruña e a Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Coristanco.