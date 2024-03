Dieciséis estudiantes del IES de Cacheiras acercarán la lectura a las presas de Teixeiro

El Instituto de Cacheiras, en Teo, se ha sumado a un proyecto de amplia trayectoria, Ás esquecidas, que, bajo el impulso inicial de teta&teta, tiene por objeto “a recollida de libros dedicados a mulleres presas”, apuntan desde este centro educativo. Y, en concreto, la vicedirectora Trinidad Pazos confirma que “nós centrámonos nas mulleres do Centro penitenciario de Teixeiro”, para las que ya han reunido medio centenar de obras.

“Nun principio recollimos libros dedicados a mulleres anónimas, pero decidimos iniciar unha colaboración co persoal da prisión e, a través dun vídeo gravado por alumnas de 2º de Bacharelato, pedimos ás mulleres que nos indicasen as súas preferencias lectoras”, continúa la misma fuente. Y la respuesta de las reclusas destinatarias no se hizo esperar, ya que “elas escribiron cartas que nos fixo chegar o persoal de Teixeiro”, a partir de las que “realizamos unha recollida de libros máis personalizada”.

Viaje acompañados

Después de esta fase inicial, está previsto que el próximo 4 de abril, dieciséis alumnos de 2º de Bachillerato, acompañados por dos profesoras, visiten dicho centro penitenciario “para facer entrega dos libros e coñecer ás presas que enviaron as cartas”.

Para conseguir las obras que se donarán a las internas, el IES puso en marcha una campaña de recogida “que se publicou na nosa web e redes sociais”, abunda Pazos. Por lo de pronto, trasladan que cuentan con “entre 40 e 50 libros; as mulleres do módulo que responderon ao alumnado son 9, así que levamos libros para elas, pero a nosa intención era levar para o resto tamén”. Sin embargo, la solidaridad está supeditada, en este caso concreto, a unos parámetros individualizadores, al recordar la dirección del instituto que “non todo o mundo se anima a donar un libro dedicado, pensado para elas. Non se trata de donar os libros que nos sobran”.

Iniciativa primigenia en 2022

Curiosamente, este viaje a la cárcel de Teixeiro que quieren emular desde el IES de Cacheiras ya lo acometieron las impulsoras de la iniciativa primigenia en 2022. Entonces, se encontraron con una penitenciaría en el que cumplían condena 1.200 hombres y apenas 54 mujeres. Según los integrantes de aquel proyecto, cuando llegaron al salón de actos, las obras ya estaban preparadas, momento en el que “empiezan a llegar las presas. Son bastantes, la mayoría gallegas. Hay una mujer sorda, y nos piden que nos quitemos las mascarillas para presentar. Contamos qué hacen ahí todos esos libros, por qué son especiales, ¿Alguna quiere leer una dedicatoria? Silencio. Una mujer, Génesis, se anima, y se emociona tanto que como ninguna de sus compañeras se atreve, lee una dedicatoria detrás de otra. Las dedicatorias triunfan”, corroboraban.

Y así debe ser: llevan 8.715 volúmenes recibidos y 8.396 entregados.