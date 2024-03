Val do Dubra, escapada en plena natureza

O Concello de Val do Dubra é unha opción fantástica para pasar uns días de relax en contacto coa natureza e gozando do seu patrimonio natural. Entre os seus atractivos patrimoniais, está a Pedra do Home, na parroquia de Portomouro, un conxunto de sartegos antropomorfos escavados na roca que datan de antes do século VIII. Sábese que no pasado houbo máis dunha ducia de ocos con lápidas labradas, pero os cazatesouros acabaron con parte da necrópole nos anos 50.

O principal monumento relixioso é a igrexa de Santa María, que se erixiu cara ao século XIII en Paramos con estilo románico rural, do cal conserva algúns elementos.

Ata 1970 foi unha xoia a capela de San Xoán Bautista, pois albergaba dúas estatuas de nenos cantores que o Mestre Mateo creou para o coro da catedral de Santiago, onde foron devoltas. Nos seus arredores brota o manancial de Augas Virxes, ao que moitos atribúen propiedades milagrosas.

A fervenza do Rexedoiro, entre Couceiro e San Román, pode chegarse desde o pobo de Bembibre polo roteiro de sendeirismo de As Carballeiras, un traxecto circular que pasa pola mencionada capela de San Xoán Bautista. O sendeirismo é outra das opcións máis atractivas para pasar o tempo no Val do Dubra. Hai varios traxectos que combinan lonxitudes: a Ruta do Río Dubra, ruta circular de 6 kilómetros e de pouca dificultade, que conta con suaves subidas e baixadas despois dunha subida inicial constante de un kilómetro. Tamén está a ruta das Carballeiras, circular de catro kilómetros, que transcorre en subida os dous primeiros kilómetros, tralos que se baixa cara o ría. Por último, outra alternativa é a ruta do río Tambre, un sendeiro de ida e volta por un trazado completamente chan que abarca tres kilómetros.