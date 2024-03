Evacuado a un hospital de Santiago tras caer del parapente que manejaba en Porto do Son

Un hombre ha resultado herido este viernes al caerse del parapente que manejaba en Porto do Son.

Según ha informado el 112, el hombre fue trasladado en una ambulancia del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 al Hospital La Rosaleda de Santiago de Compostela.

Pasados diez minutos de las 14.30 horas, un particular contactó con el 112 para informar de que su compañero acababa de caer del parapente, en Goiáns, en el mirador del Monte Iroite, en Porto do Son. Aseguraba que estaba herido, pero no lo querían mover por si las lesiones fueran importantes.

En ese momento, desde el servicio se puso en marcha un operativo en el que intervinieron, además del personal del Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil y los Bomberos de Ribeira.

Además, se informó de los hechos al GES de Noia, a los Bomberos de Boiro, a la Policía Autonómica, a la Local y a los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad.

Igualmente, nada más tener constancia del suceso, los gestores del 112 también informaron de la situación al personal de la Torre de Control del Aeropuerto de Santiago de Compostela y al personal del Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo (S.A.R).

Con todo, una vez estabilizado el herido en una camilla, una ambulancia lo trasladó al centro hospitalario.