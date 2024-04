Presentan la Exaltación do Viño da Ulla que acoge Vedra el 13 y 14

La comisión organizadora de la XLII Exaltación do Viño da Ulla (San Miguel de Sarandón, Vedra, 13 y 14 de abril) presentan la edición 2024 este viernes en la Cidade da Cultura. Hablarán de las Xornadas Técnicas da Cultura do Viño, de la Mostra dos Viños da D.O. Rías Baixas Subzona Ribeira do Ulla, de la cata-concurso, de la publicación conmemorativa y del programa. Estarán directivos, como José Caldelas, Barreiro y Núñez, así como el pregonero Fran Cañota o el regidor, que disertará del Espazo promocional dos Concellos da Subzona Ribeira do Ulla.