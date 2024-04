Ames: una nueva caminata para conocer el valor de As Fragas do Tambre

El Concello de Ames presentó ayer una nueva caminata teatralizada bajo el nombre O segredo das Fragas do Tambre, a cargo de Os Quinquilláns y que tendrá lugar el próximo sábado, 13 de abril, con un recorrido por As Fragas do Tambre, como su nombre indica. La actividad se desarrollará desde las 10.00 a las 14.30 horas, teniendo como punto de partida la aldea de Oca, para continuar por la capilla de O Corpiño y cerca del río Tambre, terminando en el Pazo de Lens. El recorrido tendrá una distancia total de cuatro kilómetros y al finalizar se repartirán aperitivos saludables para recomponer las fuerzas después de la travesía.

La presentación de la cita en la Praza do Concello, en Bertamiráns, contó con la presencia del alcalde de Ames y responsable del área de Turismo, Blas García; el concejal de Xestión do Medio Natural e Atención ao Rural, Javier Antelo; la concejala de Promoción da Saúde e Deportes, Susana Señorís; la técnica de Medio Ambiente y coordinadora del Aula da Natureza, Patricia Reboreda; y sus homólogas de Turismo, Sonia Moure, y Promoción da Saúde, Rosana Martínez. La idea surge después del éxito cosechado por las caminatas teatralizadas por el rego da Andoriña, organizadas en el último trimestre de 2023.

Antelo destacó que en este caso, a diferencia de las organizadas el año pasado, “é unha ruta cun percorrido máis sinxelo con dificultade baixa”. Por su parte, la responsable de Promoción da Saúde hizo hincapié en que se trata “dunha iniciativa que fomenta hábitos saudables”. Asimismo, Señorís alabó las características de la cita, ya que se trata “dunha ruta moi fermosa, xa que discorre preto do río Tambre, e na que se poderán descubrir recunchos do noso concello”. A su vez, recalcó que hay rincones de la actividad que para muchas personas “son descoñecidos”.

La técnica de Medio Ambiente y coordinadora del Aula da Natureza relató que “Os Quinquilláns explicarán algunha das formas de vida ou anécdotas deste percorrido”. Además, puso en valor el Pazo de Lens al albergar “unha das principais camelias de Europa”. Por último, la técnica de Turismo subrayó la colaboración de su departamento “na programación das rutas teatralizadas coa idea de dar a coñecer parte da historia e do patrimonio de Ames”.

Desde el consistorio amiense anunciaron que está previsto promover otras dos caminatas más siguiendo la misma ruta en los próximos meses.