Carballo completa a travesía de Sísamo cun investimento de máis de 2,2 millóns de euros

O Concello de Carballo, co apoio financeiro da Deputación da Coruña, completará a obra de reurbanización da travesía de Sísamo, que parte do punto quilométrico 0+810, onde rematou a fase anterior, e continúa ata o final da vía no lugar do Outeiro (2+570).

Ao longo destes 1.760 metros levarase a cabo unha actuación que permitirá mellorar e completar as infraestruturas de abastecemento e saneamento de auga, tanto no tramo máis urbano coma no rural, e adaptar a vía á mobilidade a un ou dous niveis.

A reforma integral deste treito da estrada provincial DP-1901 ten un orzamento de 2.279.527,63 euros, financiados nun 72% pola Deputación da Coruña e nun 28% polo Concello. As obras son executadas pola empresa Vázquez y Reino.

Os traballos seguirán a mesma liña das fases anteriores: ancheamento e pavimentación da plataforma, construción de beirarrúas de baldosa hidraúlica cun ancho medio de 1,40 metros e dotación de servizos urbanos, como saneamento e abastecemento de auga e alumeado con luminarias led de acero inoxidable. Tamén inclúen a instalación de mobiliario urbano e o axardinamento.