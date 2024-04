Ames se involucra en la elaboración de su Agenda Urbana más colaborativa con dos foros

La Casa de la Cultura de O Milladoiro fue testigo ayer de las ideas aportadas por los principales actores sociales del municipio para llevar a cabo la elaboración de la Agenda Urbana. La cita forma parte de dos foros que organiza en el Concello de Ames (uno en O Milladoiro y otro en Bertamiráns) para explorar proyectos estratégicos. Entre los participantes figuran clubs deportivos, asociaciones empresariales, culturales, vecinales y de carácter social, además de técnicos municipales del Concello y trabajadores del espacio colaborativo A Proa.

Blas García, alcalde de Ames, destacó la partipación en la elaboración de este documento y cree que determinará “o Ames do futuro e reforzará as opcións do concello a optar a financiamento europeo no futuro”. Entre los objetivos estratégicos figuran el fomento de la cohesión territorial entre O Milladoiro y Bertamiráns, poner en valor los recursos del municipio y afrontar los desafíos que presenta el cambio climático, además de fomentar la igualdad, entre otros puntos a desarrollar.