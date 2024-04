Reparto amesán de líquido contra as velutinas e Mes do Libro con Charo Pita mais Labraña

O Mes do Libro continúa esta semana en Ames con diversas actividades, como as presentacións de dous libros de literatura infantil: Mambrú volveu da Guerra, de Carlos Labraña, e Valentina nunca calas e o monstro da media cara, de Charo Pita. Ademais, o Concello amesán repartirá este luns cen unidades de líquido atraínte contra as vespas velutinas raíñas.

Os interesados en colaborar na campaña para eliminar vespas poderán solicitar unha destas doses por email (auladanatureza@concellodeames.gal) ou chamando ao número de teléfono 660 004 665, sempre en horario de 09.00 a 14.00 horas.

Respecto de Mambrú volveu da guerra, de Carlos Labraña, presentarase o martes 9 de abril, ás 17.30 horas, na biblioteca do Milladoiro, e alí estará, ademais, o seu autor nun acto dirixido a maiores de 6 anos. Esta obra conta a historia dunha nena está desexando explorar o parque infantil que abriron ás aforas da súa vila. E Valentina nunca calas e o monstro da media cara, de Charo Pita, chegará o mércores, 10 de abril, tamén coa súa autora ata a biblioteca de Bertamiráns ás 17.30 horas. Neste caso, o acto está dirixido a maiores de 3 anos e a historia fai unha alegación sobre o valor e o poder da palabra para afrontar os medos.