Muxía, de zona cero del ‘Prestige’ a municipio más acogedor de España

Allá por el año 2002 cuando el chapapote del Prestige tiñó de negro la costa gallega y, de forma especial, el litoral y las calles de Muxía, localidad bautizada como “zona cero” de la catástrofe, nadie podía imaginar que dos décadas después iba a ser distinguida como la localidad más acogedora de España. Aquel triste suceso marcó un antes y un después y situó en el mapa a la villa de la Barca y a toda Costa da Morte, tras la llegada de la marea blanca de miles de voluntarios.

La reactivación del Camino de Santiago, el Camiño dos Faros, la apertura del Parador de Turismo y una eclosión de albergues, hoteles, pensiones, casas de turismo rural y viviendas turísticas, favorecida por las ayudas del Grupo de Acción Local Pesqueira (GALP) y basada en una firme apuesta por la calidad en las instalaciones y servicios, han situado a Muxía como uno de los destinos con mayor demanda.

Y esa calidad y el trato cercano han sido avalados por los clientes de la plataforma Booking que, basándose en las valoraciones de estos visitantes, entregará el próximo día 25 de abril en Gijón, el premio Traveller Review Awards 2024 a Muxía, distinguiéndola como el destino más acogedor de toda España.

Un premio que es el reconocimiento “a un traballo ben feito ao longo do tempo”, afirma Pepe Formoso, gerente del Albergue Bela Muxía y presidente de la Asociación de Profesionales del Turismo de Costa da Morte. “A xente vai a onde hai servizos e ata 2012 en Muxía só había un albergue público e a oferta hoteleira era escasa, pero dende entón, coa apertura do primeiro albergue privado, houbo un cambio de tendencia acompañado do moito esforzo e investimento por parte dos empresarios que apostamos firmemente por unha oferta de calidade”.

Jesús Lema, gerente de Casa de Lema, asegura que esta distinción “é un premio ao labor de todo o sector, tanto dos hosteleiros como dos profesionais da restauración” y cree que es el fruto de un trabajo continuo en el tiempo. “Comezamos as casas rurais promocionando os nosos negocios en Fitur e na Casa de Galicia en Madrid, apostamos pola Q de calidade e, a partir de aí, o sector foi medrando”, apoyándose en “na calidade, na profesionalización e nunha esmerada atención ao cliente”. A ello, añade, ayudaron el Camino de Santiago y el Camiño dos Faros además de “que somos un destino que non está masificado”.

Las altas valoraciones de los huéspedes, además de por la calidad, “débense a que damos o mellor de nós, unha atención moi personalizada, intentando sempre poñer en valor a Costa da Morte”, afirma Mari Carmen Leis, gerente de las casas rurales Fontequeiroso y As Fiandeiras. Y es que, añade, además de hosteleros, “exercemos tamén como guías turísticos”, al tiempo que apuestan por una gastronomía basada “en produtos tradicionais e de proximidade, e iso a xente valórao moito”.

Mutiplicó por cinco la oferta de plazas desde el año 2012

En los últimos doce años Muxía casi quintuplicó su oferta de plazas de alojamiento, pasando de las 426 disponibles en 2012 a 2.079 en 2024, según los registros del Instituto Galego de Estatística. A ellas hay que sumar otras 730 en campamentos turísticos. Especialmente significativo es el aumento de pensiones (de 4 a 22), de albergues (de 1 a 9) y de apartamentos turísticos (de 2 a 23).

A mayores hay sumar las viviendas turísticas (6, con 36 plazas) y las viviendas de uso turístico (160, con 918 plazas), una oferta que en 2012 no existía.

Más allá de las cifras que reflejan a la perfección la eclosión del sector turístico, el dato relevante es la valoración de esta oferta por parte de los huéspedes. Así, 44 de los establecimientos de Muxía adheridos a la plataforma Booking cuentan con una valoración de 9 o más, sobre diez, lo que le ha servido al sector y al municipio para alzarse con el Traveler Review Awards 2024.

Los profesionales están convencidos de que este reconocimiento dará aún más visibilidad a sus establecimientos y a Muxía como destino turístico, y esperan poder conservar, e incluso mejorar, las buenas sensaciones que se llevan sus clientes.

Para ello creen que es necesaria también una mayor implicación del Concello, pues son conscientes de que muchos de los visitantes llegan a Muxía atraídos por su patrimonio natural e histórico, y entienden que la Administración local debe esmerarse más en el cuidado y mantenimiento de la red viaria, los servicios públicos y los espacios de mayor interés.

Una tarea que encomiendan al equipo de gobierno que dirige el alcalde, Iago Toba, de quien esperan también un mayor acercamiento y diálogo con el sector, porque tienen claro que es necesaria una corresponsabilidad con el buen hacer de los profesionales que ha hecho posible esta distinción para Muxía.