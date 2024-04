Carteros de Lalín protestan en Santiago por la posible supresión de cuatro plazas

Los trabajadores de la Unidade de Reparto de Correos de Lalín se concentraron de nuevo ante la sede de la compañía en Santiago de Compostela debido a la presunta intención de su empresa de “suprimir catro prazas e repartir de xeito indefinido a carga de traballo entre o resto de compañeiros” en esta zona.

Asimismo, y con apoyo de la CIG (e incluso el alcalde, que prometió mediar con la sociedad estatal), destacan que la situación “pode tornarse aínda máis crítica xa que a empresa pública non descarta asumir novas prazas en canto se produzan xubilacións”. Las protestas comenzaron en enero tras llevar asumiendo la carga de trabajo de tres plazas vacantes desde hace dos años, a las que se sumó una cuarta en octubre.

Área extensa

Los carteros denuncian que Correos basa su postura “en datos teóricos e non ten en conta os factores do rural da comarca do Deza”, criticando que cubren cuatro concellos en una área geográfica de 703 km² “cunha gran dispersión da poboación que implica que os carteiros posúan percorridos de reparto moi extensos”.