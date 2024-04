David Santomil deixa a Corporación amesá tras doce anos para dar paso a unha renovación xa “rodada” no Bloque

David Santomil Mosquera, membro da Corporación de Ames dende hai 12 anos, deixará a súa acta de concelleiro no vindeiro pleno municipal, despois de que este xoves dera conta e consensuara coa asamblea local do BNG amesán a súa decisión. O argumento deste político de vocación é “a necesaria renovación do equipo”, no que a actual edil Escarlata Pampín prevese como nova voceira nacionalista.

Santomil, que foi membro do equipo de goberno en coalición co PSOE dende 2015 a 2023, lembra que deixa un grupo “rodado” no que ademais as mulleres estarán á fronte. “Escarlata, sempre que así o dedida a asemblea local, ten moita experiencia e, ademais, contará cos compañeiros Rosalía Seijas, Natividade González e Alexandre Espinosa, sumándose Carlos García Vieito previsiblemente o vindeiro mes”.

Licenciado con grao en Xeografía pola Universidade de Santiago de Compostela, David Santomil é tamén doutor en Xeografía e Análise do Territorio e traballa na Axencia Galega de Innovación, GAIN.