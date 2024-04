Un “brindis” con filloas en honor al estatus nacional de la fiesta de Lestedo

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y el alcalde de Boqueixón, Ovidio Rodeiro, se reunieron ayer para celebrar la designación de la Festa da Filloa como FITN (Fiesta de Interés Turístico Nacional). Ambos políticos estuvieron en compañía de María Rivas, subdelegada del Gobierno en la provincia de A Coruña, José Manuel Canabal, presidente de la Asociación Cultural de la Filloa de Lestedo, y varias filloeiras de la zona. El desayuno con este plato tradicional forma parte del acto de presentación de la declaración de Interés Turístico Nacional obtenida por la festividad el pasado 16 de abril, tal y como publicó este diario.

Blanco aprovechó la ocasión para para valorar la tradición popular que muestra la fiesta y destacó que “este recoñecemento pon en valor o compromiso coa tradición dun pobo enteiro, o de Lestedo, e tamén co seu progreso”. Asimismo, el delegado del Gobierno puso en valor el desempeño de los vecinos en los festejos y, en particular, de las filloeiras “sen as que esta festa non podería saír adiante, e ás que quero felicitar particularmente porque este logro para todo Boqueixón e para toda Galicia é maioritariamente seu”.

ORIGEN DE LA FESTA DA FILLOA La Festa da Filloa de Lestedo, en Boqueixón, nació como fiesta de exaltación gastronómica y cultural en el año 1984. Su origen viene derivado de la iniciativa de un grupo de amigos y amigas que pretendían alargar el Entroido hasta el Domingo de Piñata, destacando el valor de un alimento muy consumido en la zona, la filloa.

La implicación desarrollada por los vecinos de la localidad dio pie a que se transformase en un referente a nivel gastronómico, primero en Galicia y más tarde en toda España. La Asociación Cultural de la Filloa de Lestedo es el organizador principal del festejo y colabora con el Concello de Boqueixón para sacarlo cada año adelante. Cuenta con la participación de más de 250 vecinos, una media de 40.000 asistentes por edición y aproximadamente 60.000 filloas degustadas.

Por otra parte, Rodeiro agradeció la presencia de Blanco y Rivas, además de la colaboración entre administraciones. El regidor catalogó la fiesta de Lestedo como “un revulsivo para as empresas de Boqueixón porque non só empezan a comercializar as súas filloas de Lestedo, pois tamén están sendo convidadas a participar en diferentes eventos, ao que hai que sumar que os restaurantes da zona serven todo o ano estas filloas é serán un reclamo turístico máis ao pé do Pico Sacro”, en referencia a la oportunidad de dinamización económica que supone este alimento para el municipio.

Por último, una de las filloeiras que acudieron a la presentación, Isabel Tejo, puso de que manifiesto enrelación con la fama de este manjar que “a filloa é como o pan, a quen non lle gusta?”.