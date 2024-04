O Pino acogió la presentación de la obra de Neira sobre la mujer que vivió 42 años a base de hostias

Casi cien personas asistieron a la presentación del volumen A Espiritada de Gonzar. Do xaxún á santidade de Juan Félix Neira, en el local social de Gonzar, O Pino. La obra, que además arropó el Día do Libro en el municipio, narra la historia de Josefa de la Torre (1773-1848), quien asegura haber sobrevivido 42 años alimentándose solo de la hostia consagrada que le llevaba el cura.

En la presentación estuvieron presentes el autor Juan Félix Neira, catedrático de Latín del IES Eduardo Pondal de Ponteceso; el alcalde de O Pino, Manuel Taboada; la edil de Cultura, Eva Varela; y el párroco de Gonzar, José María Vázquez. El evento forma parte del citado programa de actos con los que el Concello do Pino conmemora el Día do Libro, y que en las últimas horas incluyó el cuentacuentos sobre la obra Un can, de la editorial Xerais, incluyendo asimismo la elaboración de animales en papel. Además, alumnos de Infantil del CPI participaron en el taller Mundo Bichos. La biblioteca Luís Seoane acoge estas propuestas en las que colabora la Diputación.