Ames crea un ciclo de monólogos: Suevos, Carballeira y Cadaval darán entrada a los noveles

El mes de mayo llega a Ames cargado de disertaciones ocurrentes con un Ciclo de Monólogos en los que artistas consagrados como Pepo Suevos, Paula Carballeira o Quico Cadaval darán entrada a nuevos valores del género, que serán Adrián do Regenco, Cristóbal Álvarez y Antía Costas, respectivamente. Además, no faltará el que pasa por ser uno de los mejores exponentes del género, Carlos Blanco (que actuará el domingo 26 en el auditorio de Bertamiráns, a partir de las 19.00 horas, en su caso en solitario).

Así los trasladaban Suevos y Cadaval acompañados por el regidor, Blas García, y la técnica de Cultura María Vázquez, en una de las presentaciones más divertidas que se recuerdan. Comenzando por las fechas, la primera actuación será la del jueves 23 de mayo, ás 21.00 horas, con Quico Cadaval y Antía Costas en la casa de la cultura do Milladoiro, cuyo auditorio también será marco el sábado 25, a las 21.00 horas, de la gala de Paula Carballeira y Cristóbal Álvarez, igualmente a las 21.00 horas. El viernes 24, 21.00 horas, turno para Pepo Suevos y Adrián do Regenco en Bertamiráns a esa hora. Las entradas para estos tres pases se pueden reservar ya en la taquilla digital municipal, mientras que las de Blanco se adquieren en Ataquilla.com.

Divertidas ocurrencias

En el acto de puesta de largo del ciclo hubo un mano a mano de aplaudidas ocurrencias en las que incluso entró el mandatario local, que además aseguró que la iniciativa tiene visos de continuidad. “Somos unha potensia na arte da palabra libre”, reseñaba Cadaval, elevando a Carlos Blanco a “teólogo do noso movemento”. Entre las anécdotas que enumeró, destaca que “xa non dou a opción” a que el público elija de qué va a disertar “dende unha vez que no Fórum da Coruña me dixeron que non falara do koruño nin dos puticlubs”. Además, reclamó un congreso mundial “para analizar todo o que non se pode contar”, incluyendo conferencias “sobre o antigo chiste machista”.

Por su parte, Suevos aportó que “levo unha temporada tan preguiceiro que decidín non preparar nada” por anticipado al respecto del contenido de su gala. “O que xurda dará pé a contar cousas”, explicaba. Además, se autodefinió como “un pouco suicida” porque “traballo nas verbenas”, y dijo que también le gusta dirigirse directamente al público, aludiendo a que “teño corpo”... para anticiparse a cualquier reacción adversa por parte de los presentes. En el acto igualmente aplaudieron la posibilidad de disfrutar con toda una premio nacional de literatura: Paula Carballeira.