A Laracha demanda a mellora de tres estradas da Deputación

A deputada provincial de Infraestruturas Viarias e Obras, Mónica Rodríguez, visitou A Laracha para avaliar co alcalde, José Manuel López, as actuacións prioritarias nas vías da Deputación que discorren polo municipio, para facilitar as comunicacións e aumentar a seguridade. O rexedor explicoulle que no núcleo urbano da Laracha a vía que require dunha intervención preferente é a avenida López Astray (tramo urbano da DP-1913) co obxecto de reorganizar os espazos para un máis óptimo aproveitamento das zonas peonís, de tránsito rodado e de aparcamento.

Outra vía que require dunha mellora é a rúa Santa Lucía (tramo urbano da DP-2404), unha das zonas residenciais e comerciais máis importantes, xunto ao centro médico e o Punto de Atención Continuada. Ademais, avaliaron a problemática da DP-1913 desde a saída do centro ata o cruce da canteira, pasando polas parroquias de Torás, Lestón, Coiro e Soandres. A plataforma da calzada é reducida para o volume de tráfico que soporta.